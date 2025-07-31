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快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

記者張筱涵／綜合報導

資深綜藝主持人沈玉琳近年工作滿檔，卻在29日驚傳身體出狀況，住進加護病房，引發外界關注。他的妻子芽芽今（31日）透過沈玉琳Instagram發文報平安，透露丈夫狀況穩定，正在積極配合治療。

▲▼沈玉琳。（圖／翻攝自臉書）

▲沈玉琳。（圖／翻攝自沈玉琳IG）

沈玉琳29日傳身體出狀況，住進加護病房，有傳言指出可能與猛爆性肝炎或胰臟異常有關，但至今相關說法尚未獲官方證實。

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芽芽31日中午在聲明中表示，沈玉琳近日身體不適，經醫師評估後目前正進行休養，「目前狀況穩定，請大家不用太過擔心」。她也感謝外界一直以來對沈玉琳的關心與支持，強調「我們都有收到，也深深感激」，並呼籲外界避免不必要的揣測與打擾，讓祝福成為最強大的力量。

芽芽提到，玉琳哥一向以樂觀與熱情面對生活，「相信在大家的祝福下，他會很快充滿元氣，回到他喜愛的崗位，繼續帶來歡笑」。她也懇請媒體與粉絲給予空間與理解，強調「讓他能夠專心調養、早日康復」。

《ETtoday星光雲》記者日前致電求證沈玉琳助理本人，對方以訊息回應：「請大家不要擔心，玉琳哥目前狀況一切良好，中午還和老婆芽芽一同吃飯……再過不久就會重新回到螢光幕前，繼續製造歡笑給大家。」

▲▼沈玉琳。（圖／翻攝自沈玉琳IG）

▲芽芽透過沈玉琳Instagram發聲。（圖／翻攝自沈玉琳IG）

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