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韓男星婚前「突掏800萬封口費」給前女友！　爆料文一出3男星遭指名

記者張筱涵／綜合報導

南韓網路社群近日掀起一則驚人爆料！一名自稱與男藝人交往過的女網友，在匿名職場論壇《Blind》發文指控，男方在分手後不久就與新女友交往，並準備在綜藝節目中公開婚訊。由於擔心交往時間點重疊，對方竟透過經紀公司向她匯款800萬韓元（約新台幣18萬元），意圖「事前封口」。

▲男生剪影。（圖／示意圖）

▲網友爆料韓男星給封口費。（圖／示意圖）

爆料者A小姐在貼文中透露，對方表示節目播出時「時間點可能會與我分手前重疊」，因此事先給予800萬韓元（約新台幣18萬元）作為慰問金。不過當她質疑「難道這不是無縫接軌或劈腿？」時，對方竟回應：「妳又不是要跟我結婚，何必多說？」A小姐氣憤表示，自己不接受這筆「封口費」是正當的選擇，因為雙方是否結婚是私事，但如今發現對方疑似腳踏兩條船，「我有拒絕收錢的自由」。

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此事迅速在各大論壇與社群擴散，眾人開始推測該男藝人身分。A小姐雖澄清「對方不是特別火紅的演員，但30歲以上的人應該會聽過名字」，但仍導致李章宇、溫朱莞、神話成員李玟雨等近期宣布婚訊的男星被點名，引發當事人出面澄清。

對此，A小姐30日再度發聲，對造成無辜藝人受波及表達歉意，並表示：「我從未在文中使用任何名字縮寫或暗示對方是演員，請停止誤會與猜測。」她強調自己並無意指涉特定人士，只是單純分享個人經歷，未料竟演變成「網路獵巫」。

她補充，原文已於兩天前刪除，並透露「已與當事人會面，事情已經解決」。最後她強調：「我也想從這段記憶中走出來，既然已收到誠懇道歉，也希望能早日恢復，這將是我最後一次發聲。」呼籲外界尊重隱私，不再追究。

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