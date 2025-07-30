《九重紫》孟子義房車遭陌生人闖入偷拍！　經紀人認疏失道歉

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星孟子義在去年因主演《九重紫》翻紅，之後戲約不斷，目前正在拍攝新的古裝劇《百花殺》。然而，近日卻驚傳她在片場使用的房車被陌生人進入並偷拍，其經紀人30日也為此公開道歉。

▲孟子義因《九重紫》大爆紅。（圖／翻攝自微博／孟子義）

一名女網友在29日發文，稱自己在5月時去片場探班，拍到了孟子義房車裡的愛犬巧克力，她也將照片上傳，畫面裡可以看見孟子義的房車內部構造。有網友問：「怎麼直接進的啊？」網友回說：「朋友正好認識劇組的人。」不過，該篇貼文卻引發粉絲質疑是侵犯藝人的隱私，顯然有安全疑慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孟子義的房車內部被拍。（圖／翻攝自微博）

對此，孟子義的經紀人30日出面發文致歉，承認是因自身未能查清情況，才會讓陌生人進入孟子義的房車，「在此跟所有關心子義的粉絲朋友們道歉！」面對外界質疑與粉絲擔憂，經紀人也坦承在工作流程與安全意識方面出現疏漏，強調已經全面通報團隊成員並加強管理機制，以此事件為警惕，「堅決杜絕此類事件的再發生！」

經紀人也表示，為了確保孟子義未來的工作與生活安全，即日起將啟用專業設備，針對藝人的行程與休息空間進行全面檢查，避免再有類似問題發生，「保護好子義的安全與隱私始終是團隊的首要準則。未來我們將持續升級防範措施，提高警惕，堅決守護好子義的安全！讓大家失望和擔心了，對不起，再次向大家誠懇道歉！」

▲孟子義的經紀人道歉。（圖／翻攝自微博）