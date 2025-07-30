快訊／沈玉琳助理晚間「手提塑膠袋」現身三總！一出加護病房說話了

記者黃庠棻／台北報導

主持人沈玉琳近年工作滿檔，不料昨（29日）驚傳身體亮紅燈，住進三總加護病房，對於病因眾說紛紜，據傳可能是猛爆性肝炎，不過有消息人士指出，除了肝臟方面的問題，醫療團隊也在了解他的胰臟有無異常，但說法相關人等均未有人出面證實。稍早，他的助理現身三總醫院探視，接受媒體採訪時也透露了他的現況。

▲沈玉琳住進三總加護病房。（圖／記者李毓康攝）

沈玉琳助理稍早抵達三總，低調戴著口罩、身穿一身牛仔裝現身，手提著一袋超商塑膠袋，進入加護病房探視。探訪時間到後，他離開加護病房後見到記者關心「玉琳哥現在情況如何」，鎮定地表示「我不是，你們認錯人了」，面對追問他強調「你們認錯人了，我是來看我自己的家屬」。

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▲沈玉琳助理現身。（圖／記者孟育民攝）

對此，沈玉琳助理接連否認自己為對方的工作人員，持續揮手示意，隨後搭上電梯離去。而《ETtoday星光雲》記者致電沈玉琳的助理二度求證，響了好幾聲後都沒有人接，只簡單用訊息回覆「請大家不要擔心，玉琳哥目前狀況一切良好，中午還跟老婆芽芽一同吃飯，也感謝院方的積極檢查與大家的關心，再過不久就會重新回到螢光幕前，繼續製造歡笑給大家。請大家不要混淆視聽，謝謝！」