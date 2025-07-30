Jun醬宣布不用「變態先生」名稱了！　無奈吐背後原因：真沒想到

記者劉宛欣／綜合報導

日本YouTuber Jun醬（變態先生）原是「三原JAPAN」的一員，來台發展6年的時間，於4月拿到中華民國永久居留證，感動向長期支持的觀眾、經紀公司、父母、夥伴三原表達感激之情，之後於同月宣布離開三原公司自立發展，30日他更新頻道影片，宣布因為名字的關係一直接不到工作，因此未來將不再使用「變態先生」名稱。

▲Jun醬宣告不再使用「變態先生」名稱。（圖／翻攝YouTube／Jun醬）

Jun醬30日更新影片，開頭便直言「我開始認真考慮不再使用變態先生這個名字」，接著講述原因，原來是最近本有機會接到一些來自日本客戶的合作邀約，最後卻都不知為何不了了之，一問才知道是客戶大多介意他的頻道名稱，合作才會泡湯，至今遇到了至少3次這樣的狀況，甚至自己也曾被親口告知，因為名稱關係而不能推薦他，讓他起了不再用「變態先生」名稱的念頭。

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▲Jun醬沒想到會因為名稱而失去工作機會。（圖／翻攝YouTube／Jun醬）

Jun醬回想一開始使用「變態先生」一名，是因為在三原地頻道中常常演小短劇，久而久之就建立了一個屬於他的人設，不過後來頻道轉型，因此也沒有繼續演類似的角色，他感嘆「當初完全沒想到，這個名字會成為我接不到工作的原因」，他為此再度向觀眾強調，個人頻道完全沒有跟「變態」相關的主題，自己在影片中的形象也都很正經，希望觀眾與客戶都能關注他頻道的真實內容。