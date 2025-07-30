影城千金Linda淡出演藝圈10年回歸！　曝親筆文字展開新篇章

記者蔡宜芳／綜合報導

秀泰影城千金Linda（廖語晴、廖珮伶）在2002年曾以歌手身分出道，2014年還參與電影《五分之一的遭遇》，但她隔年便淡出演藝圈，將重心放在家庭上。時隔10年，她驚喜宣布重返大眾視野，推出個人Podcast節目，消息令粉絲相當開心。

▲Linda淡出演藝圈已有10年。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）

Linda 30日在社群平台上傳手寫文字，開頭寫道：「Hi大家好，我是Linda，中文名叫廖珮伶，私底下，認識我的人都叫我廖零打。」還不忘幽默自嘲中文程度不太好、字也不太漂亮。

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Linda表示，她的Podcast節目《影城女兒廖零打的Showtime》是一個人生新篇章，她希望透過自己的聲音與溫度，陪伴聽眾度過日常的喜怒哀樂，「It’s okay to cry, it’s okay to laugh, as long as you enjoy.（可以哭，也可以笑，只要你享受其中就好）」強調節目不只是娛樂，更是一種陪伴與療癒。

Linda也感性表示：「It doesn’t matter how you remember me, all it matters is that I existed and brought you joy.（你怎麼記得我的都沒關係，重要的是，我曾經存在，並帶給你快樂。）」最後還寫道：「我要打敬上嗎？我實在不知道何時使用敬語。」讓網友笑翻。

▲Linda宣布開Podcast節目。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）