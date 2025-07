影城千金Linda淡出演藝圈10年回歸！　曝親筆文字展開新篇章

記者蔡宜芳/綜合報導

秀泰影城千金Linda(廖語晴、廖珮伶)在2002年曾以歌手身分出道,2014年還參與電影《五分之一的遭遇》,但她隔年便淡出演藝圈,將重心放在家庭上。時隔10年,她驚喜宣布重返大眾視野,推出個人Podcast節目,消息令粉絲相當開心。

▲Linda淡出演藝圈已有10年。(圖/翻攝自Facebook/Linda Liao 廖語晴)

Linda 30日在社群平台上傳手寫文字,開頭寫道:「Hi大家好,我是Linda,中文名叫廖珮伶,私底下,認識我的人都叫我廖零打。」還不忘幽默自嘲中文程度不太好、字也不太漂亮。

Linda表示,她的Podcast節目《影城女兒廖零打的Showtime》是一個人生新篇章,她希望透過自己的聲音與溫度,陪伴聽眾度過日常的喜怒哀樂,「It’s okay to cry, it’s okay to laugh, as long as you enjoy.(可以哭,也可以笑,只要你享受其中就好)」強調節目不只是娛樂,更是一種陪伴與療癒。

Linda也感性表示:「It doesn’t matter how you remember me, all it matters is that I existed and brought you joy.(你怎麼記得我的都沒關係,重要的是,我曾經存在,並帶給你快樂。)」最後還寫道:「我要打敬上嗎?我實在不知道何時使用敬語。」讓網友笑翻。

▲Linda宣布開Podcast節目。(圖/翻攝自Facebook/Linda Liao 廖語晴)