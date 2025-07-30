砸1.6億！台灣首部高鐵災難片　林柏宏《96分鐘》激戰蔡凡熙打到喊痛

記者蕭采薇／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由為戲增重曬黑的林柏宏飾演退役拆彈專家，不只肩負全車乘客的生命安全，一場與蔡凡熙在高鐵車廂內的激烈打戲，林柏宏回憶拍攝過程直呼「太痛苦！」顛覆暖男形象的蔡凡熙飾演因創傷黑化的神祕客，一襲黑衣與全身大面積的燒傷妝容震撼登場，每次拍戲前需花近四小時完成特殊妝容的蔡凡熙坦言：「隨時都在引爆自己。」

▲林柏宏在電影《96分鐘》負責鬥勇重任。（圖／華影國際提供）

斥資1.6億元台幣打造，災難動作鉅獻《96分鐘》集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派卡司，故事設定在限時爆破的高鐵列車上，在驚險絕境中展開分秒必爭的生死接力。

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緊湊節奏與高張力場面瞬間瞬間點燃觀眾熱議，預告中更揭露暗藏炸彈的高鐵列車不只一台，當炸彈威脅全面擴大：「誰停，都會爆炸！」拆彈專家林柏宏不僅需在有限時間內拆解危機，更在心愛之人與多數乘客性命之間，面臨最艱難的人性抉擇。

▲蔡凡熙在電影《96分鐘》飾演神秘客，背負創傷過去。（圖／華影國際提供）

此外，《96分鐘》正式預告驚喜曝光蔡凡熙顛覆過往陽光暖男形象，化身神秘客「楊澧輝」，一襲黑衣與燒傷特殊妝容震撼現身，冷峻氣場與狠勁十足的眼神令人耳目一新。導演洪子烜力讚：「蔡凡熙用和以往截然不同的演技，詮釋一位背負過去創傷、選擇以極端手段發聲的年輕人，讓這個角色既可怕又讓人心疼。」

每次拍戲前需花近四小時完成特殊妝容的蔡凡熙也坦言：「這次演出對我是一大突破，不只是外型的轉變，心理狀態更是緊繃。情緒必須壓抑到極致，卻又隨時可能爆發，我每場戲都像在把自己炸開。」

▲蔡凡熙為電影《96分鐘》黑化，每次上戲需花費四小時上特殊妝容。（圖／華影國際提供）

在藏有爆裂物威脅的高鐵列車上，林柏宏與蔡凡熙上演激烈動作戲。林柏宏回顧這場打戲直呼「太痛苦！」事前與蔡凡熙一同接受武術指導洪昰顥訓練，從揮拳、防禦到實戰演練毫不馬虎。回憶拍攝現場，林柏宏坦言：「每次想到這場戲就緊張到不行，真的懷疑自己做不做得到。」

▲林柏宏在電影《96分鐘》也有黑暗過往。（圖／華影國際提供）

《96分鐘》敘述，一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁飾）的警訊─列車上藏有炸彈！為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密，《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕。