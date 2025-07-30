劉書宏認分手3個月！　自爆38歲生日「私約3年前女友」1對1慶生

記者黃庠棻／台北報導

三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》即將在八月下旬開播，今（30）日該劇舉辦卡司記者會，邀來新生代演員李睿紳、賴郁庭、劉書宏、邱子芯一同出席。其中，劉書宏更是第一次挑戰八點檔台劇，坦言一進到劇組就被拍戲的速度給嚇到。

▲劉書宏、邱子芯、賴郁庭、李睿紳出席《百味人生》卡司發布會。（圖／記者黃克翔攝）

劉書宏今（30）日出席新戲《百味人生》的卡司發布會，穿著一套深藍色西裝帥氣現身，這是他第一次演出台八，坦言「第一次進棚覺得節奏很快」，這次在劇中飾演富家子弟，在家中備受寵愛，談到私底下是否會被叫媽寶，他坦言「媽寶其實不是不好的名詞，我覺得是孝順的代表，如果有人叫我媽寶我會開心，覺得是幸福的事情。」

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▲劉書宏、邱子芯、賴郁庭、李睿紳出席《百味人生》卡司發布會。（圖／記者黃克翔攝）

日前，劉書宏與李睿紳在拍戲過程中發生意外，要揮拳時因為距離沒抓好，導致劉書宏不小心流鼻血，整個劇組停拍一個小時，他笑說「慶幸鼻子是真的」，不過李睿紳相當自責，本來想要送一罐威士忌道歉的，後來他安慰對方「請我吃飯就好」，不過目前兩人都還在趕拍，沒有時間約出門吃飯。

▲劉書宏分享拍攝《百味人生》趣事。（圖／記者黃克翔攝）

此前，劉書宏自爆在4、5月分手，斬斷一段3年的戀情，今日現身又被問到戀情，他笑說「目前還是單身」，不過日前過生日，前任有特地請他吃飯，坦言「兩人一起去吃了火鍋」，他也表示自己在分手之後都能保持友好狀態，強調「分手就是分手，從來沒有復合過」。