沈玉琳病倒住院！林襄心急哭了「很難過」　曝上周錄影察覺異樣

記者孟育民／台北報導

沈玉琳29日傳出因猛爆性肝炎引發嚴重併發症，緊急住進三總加護病房，雖然相關人等目前都尚未出面回應，不過據悉他目前狀況有穩定下來，意識清楚。稍早，林襄經紀人透露，在得知消息時，她因為太擔憂還忍不住掉淚，也有傳訊關心沈玉琳，希望他能早日恢復健康。

▲沈玉琳健康亮紅燈，林襄擔憂到哭了。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

林襄和沈玉琳私下交情頗深，更擔任《11點熱吵店》小助理，沈玉琳曾言：「她是我徒弟，也是我乾女兒、乾妹妹。」更豪言願意過戶房子給她。對於沈玉琳健康亮紅燈，林襄第一時間在Threads回應網友「我很難過，希望沒事」。經紀人則透露，林襄得知沈玉琳住院消息後相當擔憂，甚至一度落淚，也試圖聯繫關心。另外，林襄說上周錄影就察覺沈玉琳的臉色有些憔悴，盼他能早日康復。

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▲林襄感覺沈玉琳錄影臉色憔悴。（圖／TVBS）



消息人士指出，沈玉琳確實因為肝炎等病況就醫，但這只是「果」，引發的「原因」還不清楚，所以還在做各項檢查查明，診斷尚不明確。而好消息是他目前狀況有穩定下來，人是清醒的。

根據《ETtoday新聞雲》稍早掌握消息，三總組成跨科團隊救治沈玉琳，目前除肝臟的狀況之外，也不排除胰臟方面的疾病，特別是他入院前多種徵兆，例如暴瘦、黃疸等，雖可能是肝炎，但也和胰臟癌相似，團隊正全力搶救。而稍早沈玉琳助理私下透露最新情況，據悉報告今會出爐，「目前都還在觀察，要等報告。」