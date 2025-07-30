ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

沈玉琳「病因曝光」掛急診後陷昏迷
失敗也要硬撐的星座TOP3
沈玉琳疑腦水腫進ICU！老婆電話關機
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 魏如萱 芽芽 詹惟中 潘若迪 具俊曄 大S 莉莉艾倫

串流收視週榜／GL劇《唯有你》排名飆升！4動畫霸榜台灣…網朝聖鳴海

記者陳芊秀／綜合報導

台灣暑假已經快過了一半，各家平台在此期間推出的劇集、電影、動畫收視競爭相當熱烈。其中被封為暑期黑馬陸劇的《朝雪錄》完結登頂，泰劇《唯有你Only you》擄獲一票GL劇粉收視飆升，《怪獸8號》第2季、《膽大黨》第2季都有忠實動漫迷追更新，《ETtoday星光雲》介紹4部霸榜台灣串流平台的動畫，同時分析2夯劇大熱原因。

《朝雪錄》掀古裝探案熱

▲▼串流收視週榜（7/21-7/27）。（圖／翻攝自Netflix、X、臉書）

▲《朝雪錄》男女主角查案戀愛兩不誤。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《朝雪錄》改編自作家步月淺妝的小說《權寵之仵作醫妃》，劇版描述大理寺卿之女沈莞為躲避追殺，以「秦莞」身分存活，並運用醫術與仵作之才，與睿王世子「燕遲」聯手破解無數案件。男女主角辦案為主線，同時發展出愛情，一邊定情相戀，一邊繼續破案，全38集節奏流暢迅速，在大陸收視市占率突破30%，成為7月劇王，開播3週在台灣也登上平台收視第一。

《唯有你Only you》浪漫圈粉

▲▼串流收視週榜（7/21-7/27）。（圖／翻攝自Netflix、X、臉書）

▲《唯有你Only you》上演保鑣與女明星之戀。（圖／翻攝自X）

泰國GL劇（或稱百合劇）近年圈粉力極強，其中人氣CP「LingOrm」鄺玲玲、可恩娜帕瑟塔拉達那彭爆紅海內外，兩人二搭新劇《唯有你》，首度被台灣平台引進，第一週排名第9，第二週排名第4，收視持續發威。該劇描述學生時期的女孩對學姐的默默暗戀，多年後女孩成為大明星，聘請保鑣時再度與暗戀的人重逢，前兩集浪漫曖昧破表，女女主角的火花又萌又甜，同時擄獲台灣觀眾的心。

《怪獸8號S2》最強隊長鳴海弦登場

▲▼串流收視週榜（7/21-7/27）。（圖／翻攝自Netflix、X、臉書）

▲《怪獸8號S2》。（圖／翻攝自X）

《怪獸8號》漫畫日前宣布連載完結，第二季於7月19日開播，而看點之一是有「最強隊長」之稱的鳴海弦。《怪獸8號》屬於戰鬥系動漫，是《少年Jump+》史上最快達到3000萬觀看次數的作品，故事描述32歲的男主角「日比野卡夫卡」，原本是怪獸屍體清潔員，在一次意外身體變成怪獸，卻仍擁有人類意識，並加入防衛隊。而「鳴海弦」是防衛隊第1部隊的隊長，帶領最強部隊，表現上自戀、毒舌，但是非常可靠，角色魅力被網友瘋讚「帥爛」，官方X還呼應劇情，發起Hashtag「#鳴海隊長かっこいい（鳴海隊長好帥）」。動畫在Hami Video排行第9名，在Netflix最新一週排行第一，超越無數ON檔戲劇、動畫及節目。

▲▼串流收視週榜（7/21-7/27）。（圖／翻攝自Netflix、X、臉書）

▲《怪獸8號》鳴海弦風靡不少動漫迷。（圖／翻攝自X）

《膽大黨2》小桃厄卡倫互動好嗑

▲▼串流收視週榜（7/21-7/27）。（圖／翻攝自Netflix、X、臉書）

▲《膽大黨2》受歡迎。（圖／翻攝自X）

《膽大黨》（ダンダダン）描述兩個高中生「小桃」、「高倉健（厄卡倫）」一個是靈媒師傳人，一個相信外星人，兩人試膽意外碰上超自然現象，從此不斷經歷超常現象有關的事件。延續第一季劇情，第二季更多角色登場，男女主角的關係也出現曖昧變化，在Netflix、KKTV、MyVideo都在熱門前10名。

《薰香花朵凛然綻放》校霸邂逅乖乖女

▲▼串流收視週榜（7/21-7/27）。（圖／翻攝自Netflix、X、臉書）

▲《薰香花朵凛然綻放》故事令人心動。（圖／翻攝自X）

《薰香花朵凛然綻放》是這波暑期動畫中，主打純愛路線同時串流收視極佳的作品。故事描述兩個相鄰的男校與貴族女校互不往來，校霸「凛太郎」令人畏懼難靠近，卻與貴族女校的「薫子」因吃蛋糕結緣，兩人的心悄悄靠近，同時又面對許多障礙，感情發展令不少觀眾心動。

夏天就要追《光逝去的夏天》

▲▼串流收視週榜（7/21-7/27）。（圖／翻攝自Netflix、X、臉書）

▲《光逝去的夏天》故事驚悚。（圖／翻攝自X）

《光逝去的夏天》漫畫家Mokumokuren的創作，屬於青春恐怖題材，又加上BL元素，描述佳紀默默傾慕於光，兩人是從小一起長大的好友，某次光在山中失蹤一星期回來後，他驚覺「光」已經不像是原來的光，緊接著身邊開始發生詭異命案。作品開播前就受到台灣觀眾期待，多次登上台灣Netflix單日熱門榜。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《驚奇4超人》上線稱冠《瑞草洞》第2

▲▼Disney+收視前3。（圖／翻攝自臉書）

▲Disney+收視前3。（圖／翻攝自臉書）

friDay影音／《S LINE》完結《唯有你》衝第4

▲▼friDay影音收視週榜（7/21-7/27）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（7/21-7/27）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《怪獸8號S2》唯一入榜動畫

▲▼Hami Video收視週榜（7/21-7/27）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（7/21-7/27）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《朝雪錄》台灣收視第一

▲▼iQIYI收視週榜（7/21-7/27）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（7/21-7/27）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《膽大黨》熱門第4

▲▼KKTV收視週榜（7/21-7/27）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（7/21-7/27）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《親密之海》開播首週衝第2

▲▼LINE TV收視週榜（7/21-7/27）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（7/21-7/27）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《航海王：紅髮歌姬》冠軍

▲▼MyVideo收視週榜（7/21-7/27）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（7/21-7/27）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《怪獸8號S2》熱門第一

▲▼串流收視週榜（7/21-7/27）。（圖／翻攝自Netflix）

▲Netflix收視週榜（7/21-7/27）。（圖／翻攝自Netflix）

公視+／紀錄片《我12歲，你介意嗎？》霸榜3週

▲▼friDay影音收視週榜（7/21-7/27）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（7/21-7/27）。（圖／friDay影音提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Disney+iQIYIKKTVfriDay影音LINE TV愛奇藝MyVideoHami VideoNetflix公視+

推薦閱讀

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

16小時前

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」　罹B肝突發猛爆性肝炎

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」　罹B肝突發猛爆性肝炎

7小時前

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

17小時前

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎！扛5間房貸 為妻女拚了

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎！扛5間房貸 為妻女拚了

6小時前

沈玉琳傳最新病況！　友爆「發燒多天難進食」肝出問題：檢查數值不佳

沈玉琳傳最新病況！　友爆「發燒多天難進食」肝出問題：檢查數值不佳

5小時前

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」！　助理揭最新情況

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」！　助理揭最新情況

3小時前

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

17小時前

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

16小時前

33歲金馬男星確診「第4期肺腺癌」！柯煒林：最當打年紀被強制休息　 爸崩潰大哭

33歲金馬男星確診「第4期肺腺癌」！柯煒林：最當打年紀被強制休息　 爸崩潰大哭

2小時前

沈玉琳2天前播出節目「異常反應疑洩病情」　潘若迪脫口：他最近沒活力

沈玉琳2天前播出節目「異常反應疑洩病情」　潘若迪脫口：他最近沒活力

5小時前

沈玉琳驚傳住進加護病房！　「暴瘦面色蠟黃」健康狀況令外界擔憂

沈玉琳驚傳住進加護病房！　「暴瘦面色蠟黃」健康狀況令外界擔憂

20小時前

「樂天女孩」林穎樂爆秘戀大學男友！一日多趟接送…球團回應震驚了

「樂天女孩」林穎樂爆秘戀大學男友！一日多趟接送…球團回應震驚了

8小時前

熱門影音

短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味
東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD

東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場
郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄
伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥
陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點

陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點
42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

汪蘇瀧突收回〈年輪〉演唱授權！　張碧晨爭是「唯一原唱」撕破臉

汪蘇瀧突收回〈年輪〉演唱授權！　張碧晨爭是「唯一原唱」撕破臉

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

江蕙高雄安可加碼〈甲你攬牢牢〉　被觀眾熱情感動：我快哭出來了

江蕙高雄安可加碼〈甲你攬牢牢〉　被觀眾熱情感動：我快哭出來了

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

大牙親回「被2電視台當不存在」　「月收僅1萬」認沒業配廠商找

大牙親回「被2電視台當不存在」　「月收僅1萬」認沒業配廠商找

看更多

【可愛爆擊】3個月大寶寶聽「有愛爸爸嗎？」奶音回：很愛❤️‍

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

劉書宏認分手3個月！　自爆38歲生日「私約3年前女友」1對1慶生

11分鐘前0

MV點擊6200萬！　日本夯團宣布二度來台開唱

20分鐘前1

直擊／舒華回台灣主持「大咖本土天團助陣」　一句話飄台味全場笑了

36分鐘前0

DAY6首部電影要上映了！　新歌首度公開「藏2大彩蛋」

51分鐘前0

鍾欣凌圈內零負評「求學被全班討厭」只因身材　轉念過程超勵志！

57分鐘前0

一個半月前才錄《熱吵店》！　男星目睹沈玉琳「變超瘦」驚訝發聲

1小時前0

B.I倒數一週來台開唱！　睽違一年...曝最想念這個食物

1小時前10

串流收視週榜／GL劇《唯有你》排名飆升！4動畫霸榜台灣…網朝聖鳴海

1小時前33

沈玉琳送醫救治「前任佩真發聲了」！　曾交往9年卻鬧翻：心無限惆悵

1小時前10

張震嶽淋雨濕身上陣！　化身「雨中琴手」掀暴動：帥炸了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷
    16小時前5666
  2. 沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」
    7小時前2834
  3. 魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」
    17小時前4018
  4. 沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎
    6小時前2032
  5. 沈玉琳傳最新病況！友爆「發燒多天難進食」肝出問題
    5小時前81
  6. 沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」
    3小時前44
  7. 詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況
    17小時前2611
  8. 沈玉琳傳昏迷！疑因「爆性肝炎引發腦水腫」進加護病房
    16小時前12
  9. 33歲金馬男星確診肺腺癌！
    2小時前163
  10. 沈玉琳2天前播出節目「異常反應疑洩病情」
    5小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合