串流收視週榜／GL劇《唯有你》排名飆升！4動畫霸榜台灣…網朝聖鳴海

記者陳芊秀／綜合報導

台灣暑假已經快過了一半，各家平台在此期間推出的劇集、電影、動畫收視競爭相當熱烈。其中被封為暑期黑馬陸劇的《朝雪錄》完結登頂，泰劇《唯有你Only you》擄獲一票GL劇粉收視飆升，《怪獸8號》第2季、《膽大黨》第2季都有忠實動漫迷追更新，《ETtoday星光雲》介紹4部霸榜台灣串流平台的動畫，同時分析2夯劇大熱原因。

《朝雪錄》掀古裝探案熱

▲《朝雪錄》男女主角查案戀愛兩不誤。（圖／翻攝自臉書）

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《朝雪錄》改編自作家步月淺妝的小說《權寵之仵作醫妃》，劇版描述大理寺卿之女沈莞為躲避追殺，以「秦莞」身分存活，並運用醫術與仵作之才，與睿王世子「燕遲」聯手破解無數案件。男女主角辦案為主線，同時發展出愛情，一邊定情相戀，一邊繼續破案，全38集節奏流暢迅速，在大陸收視市占率突破30%，成為7月劇王，開播3週在台灣也登上平台收視第一。

《唯有你Only you》浪漫圈粉

▲《唯有你Only you》上演保鑣與女明星之戀。（圖／翻攝自X）

泰國GL劇（或稱百合劇）近年圈粉力極強，其中人氣CP「LingOrm」鄺玲玲、可恩娜帕瑟塔拉達那彭爆紅海內外，兩人二搭新劇《唯有你》，首度被台灣平台引進，第一週排名第9，第二週排名第4，收視持續發威。該劇描述學生時期的女孩對學姐的默默暗戀，多年後女孩成為大明星，聘請保鑣時再度與暗戀的人重逢，前兩集浪漫曖昧破表，女女主角的火花又萌又甜，同時擄獲台灣觀眾的心。

《怪獸8號S2》最強隊長鳴海弦登場

▲《怪獸8號S2》。（圖／翻攝自X）

《怪獸8號》漫畫日前宣布連載完結，第二季於7月19日開播，而看點之一是有「最強隊長」之稱的鳴海弦。《怪獸8號》屬於戰鬥系動漫，是《少年Jump+》史上最快達到3000萬觀看次數的作品，故事描述32歲的男主角「日比野卡夫卡」，原本是怪獸屍體清潔員，在一次意外身體變成怪獸，卻仍擁有人類意識，並加入防衛隊。而「鳴海弦」是防衛隊第1部隊的隊長，帶領最強部隊，表現上自戀、毒舌，但是非常可靠，角色魅力被網友瘋讚「帥爛」，官方X還呼應劇情，發起Hashtag「#鳴海隊長かっこいい（鳴海隊長好帥）」。動畫在Hami Video排行第9名，在Netflix最新一週排行第一，超越無數ON檔戲劇、動畫及節目。

▲《怪獸8號》鳴海弦風靡不少動漫迷。（圖／翻攝自X）

《膽大黨2》小桃厄卡倫互動好嗑

▲《膽大黨2》受歡迎。（圖／翻攝自X）

《膽大黨》（ダンダダン）描述兩個高中生「小桃」、「高倉健（厄卡倫）」一個是靈媒師傳人，一個相信外星人，兩人試膽意外碰上超自然現象，從此不斷經歷超常現象有關的事件。延續第一季劇情，第二季更多角色登場，男女主角的關係也出現曖昧變化，在Netflix、KKTV、MyVideo都在熱門前10名。

《薰香花朵凛然綻放》校霸邂逅乖乖女

▲《薰香花朵凛然綻放》故事令人心動。（圖／翻攝自X）

《薰香花朵凛然綻放》是這波暑期動畫中，主打純愛路線同時串流收視極佳的作品。故事描述兩個相鄰的男校與貴族女校互不往來，校霸「凛太郎」令人畏懼難靠近，卻與貴族女校的「薫子」因吃蛋糕結緣，兩人的心悄悄靠近，同時又面對許多障礙，感情發展令不少觀眾心動。

夏天就要追《光逝去的夏天》

▲《光逝去的夏天》故事驚悚。（圖／翻攝自X）

《光逝去的夏天》漫畫家Mokumokuren的創作，屬於青春恐怖題材，又加上BL元素，描述佳紀默默傾慕於光，兩人是從小一起長大的好友，某次光在山中失蹤一星期回來後，他驚覺「光」已經不像是原來的光，緊接著身邊開始發生詭異命案。作品開播前就受到台灣觀眾期待，多次登上台灣Netflix單日熱門榜。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《驚奇4超人》上線稱冠《瑞草洞》第2

▲Disney+收視前3。（圖／翻攝自臉書）

friDay影音／《S LINE》完結《唯有你》衝第4

▲friDay影音收視週榜（7/21-7/27）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《怪獸8號S2》唯一入榜動畫

▲Hami Video收視週榜（7/21-7/27）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《朝雪錄》台灣收視第一

▲iQIYI收視週榜（7/21-7/27）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《膽大黨》熱門第4

▲KKTV收視週榜（7/21-7/27）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《親密之海》開播首週衝第2

▲LINE TV收視週榜（7/21-7/27）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《航海王：紅髮歌姬》冠軍

▲MyVideo收視週榜（7/21-7/27）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《怪獸8號S2》熱門第一

▲Netflix收視週榜（7/21-7/27）。（圖／翻攝自Netflix）

公視+／紀錄片《我12歲，你介意嗎？》霸榜3週

▲friDay影音收視週榜（7/21-7/27）。（圖／friDay影音提供）