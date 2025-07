罕病身體呈L形…晚年「罹癌割喉」　好萊塢男星病逝享壽70歲

記者劉宜庭/綜合報導

美國男星雷內柯比(Rene Kirby)11日在佛蒙特州伯靈頓辭世,享壽70歲,他生前一直和病魔對抗,曾因罹患咽喉癌切除喉部,兩個月前則因多重器官感染住院搶救兩個月,仍不幸離世。

雷內柯比天生患有脊柱裂,這是一種導致脊椎側彎、腿部癱瘓及行走困難的疾病,全身呈現「L」型,完全無法平躺,但他仍用正面態度面對生活,積極用雙手嘗試游泳、滑雪等運動,並在美國計算機巨頭公司IBM工作20年,後來成為一名勵志演講者,也曾做過木匠工作。

rene kirby being left out of the celeb death announcements is a crime. rip pic.twitter.com/3l4Mvb7nqz