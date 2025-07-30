罕病身體呈L形…晚年「罹癌割喉」　好萊塢男星病逝享壽70歲

記者劉宜庭／綜合報導

美國男星雷內柯比（Rene Kirby）11日在佛蒙特州伯靈頓辭世，享壽70歲，他生前一直和病魔對抗，曾因罹患咽喉癌切除喉部，兩個月前則因多重器官感染住院搶救兩個月，仍不幸離世。

雷內柯比天生患有脊柱裂，這是一種導致脊椎側彎、腿部癱瘓及行走困難的疾病，全身呈現「L」型，完全無法平躺，但他仍用正面態度面對生活，積極用雙手嘗試游泳、滑雪等運動，並在美國計算機巨頭公司IBM工作20年，後來成為一名勵志演講者，也曾做過木匠工作。

rene kirby being left out of the celeb death announcements is a crime. rip pic.twitter.com/3l4Mvb7nqz — döxïė (@plutoscoochie) July 25, 2025

1999年，雷內柯比被好萊塢挖掘，在大銀幕上的演出時間雖短，但也曾出演2003年的《左右為難》（Stuck on You）以及電視節目《嘉年華》（Carnivàle）。其中，他參演《情人眼裡出西施》最為人熟知，片中使用拐杖跳舞，展現了該片「超越外貌看見真實美」的主題。

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雷內柯比晚年曾罹患咽喉癌，雖然切除喉嚨後失去說話能力，但當時成功戰勝病魔，展現堅強的生命力。據外媒《Seven Days》報導，雷內柯比親弟Jon證實噩耗，雷內柯比日前因膀胱、腎臟、食道感染住院兩個月，於11日於佛蒙特大學醫學中心病逝，享壽70歲。