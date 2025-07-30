橋本環奈爆結婚「婚紗照已拍好」　婚期曝光…公司社長首回應！

記者陳芊秀／綜合報導

日本「千年一遇美少女」橋本環奈於7月11日被爆出即將結婚的消息，與演員男友中川大志準備結婚。儘管婚訊沒有獲得證實，但仍持續傳出向身邊人報告喜訊，她的經紀公司社長30日首度公開回應：「如果真的決定結婚，我們會通知大家。」

▲橋本環奈爆結婚喜訊，婚紗照拍好了。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊文春》報導，橋本環奈外傳已經與中川大志同住在她的3億豪宅住家，與4隻愛犬共同生活。此外，兩人已經見過雙方家長，並且完成了婚紗照的前期拍攝，目標是年內結婚，另外，據名導福田雄一的友人透露，由於兩人是因合作導演的電影《黑夜遊行》相戀，傳出已經向對方報告訂婚的好消息。

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有關橋本環奈再傳訂婚、向導演報告喜訊等消息，經紀公司社長首度回應：「目前並未有結婚或訂婚的計劃。因此，我們並未向任何人報告過結婚的消息，也沒有詢問過任何婚禮場地，如果真的決定結婚，我們會通知大家。」日媒認為社長最後一句話頗耐人尋味。

▲橋本環奈拍戲曾穿過婚紗，戲外傳出準備結婚，社長回應耐人尋味。（圖／翻攝自X）

橋本環奈是當今日本最炙手可熱的女明星。她同時活躍廣告圈、戲劇、舞台劇、電影，現在更傳出要主演2026年冬季月9的新劇，編劇是根本ノンジ（根本非翟），兩人合作晨間劇但收視率陷入苦戰，她的新劇可否洗刷低收視汙名也備受關注。

中川大志7月傳出已經向橋本環奈求婚成功，兩人已經準備結婚。他童星時期演出《家政婦三田》打開知名度，如今長大成為實力派演員，演技深獲好評，自從2022年傳出與橋本環奈戀愛，去年曾被拍到去山口縣探班忙碌的橋本環奈，還在公園表演逗笑女友，甜蜜破表。他的友人則向媒體坦言，「求婚的事情，大約是去年年底聽說的」。

▲中川大志傳出去年底向橋本環奈求婚。（圖／翻攝自X）