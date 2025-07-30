沈玉琳緊急住院潘若迪陪伴！葛斯齊罕發文集氣…媒體人：欠他人情

記者陳芊秀／綜合報導

57歲資深主持人沈玉琳昨（29日）傳出住進內湖三總加護病房，疑似罹患猛爆性肝炎，不過家屬至今尚未對外說明，真實病因不明，妻子同時也是經紀人芽芽手機關機中。他的好友潘若迪被目擊在醫院陪伴，圈內人紛紛在社群平台發文打氣。

▲沈玉琳傳出緊急住院，好友潘若迪陪伴。（圖／翻攝自臉書）

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狗仔葛斯齊時常參加《11點熱吵店》錄影，30日凌晨發文為沈玉琳打氣：「親愛的玉琳哥，希望您早日康復，加油一定會度過難關！ 祈禱。」資深媒體人羅友志也發文：「善良的玉琳哥，祝您吉人天相、病毒遠離，身體健康。」面對有網友詢問沈玉琳是否已進入加護病房，羅友志則回應：「不知道，很擔心，欠他一個很美好的人情。」

▲葛斯齊凌晨發文集氣。（圖／翻攝自臉書）

▲媒體人羅友志發文祈求沈玉琳吉人天相。（圖／翻攝自臉書）



沈玉琳從幕後製作人成功轉戰到幕前，被譽為「通告王」與「荒謬大師」，以辛辣又幽默的主持風格深受觀眾喜愛，主持《11點熱吵店》穩居深夜綜藝收視冠軍。由於他的身體狀況亮紅燈，節目確定本周停錄，有關外界傳聞住加護病房，電視台TVBS昨日回應，「據玉琳哥助理表示，玉琳哥因身體不適就醫檢查，並無住加護病房。熱吵店一切以玉琳哥健康狀況爲優先考量，會持續了解關心玉琳哥狀況，謝謝各界的關心。」

另外，據《聯合報》報導，沈玉琳並未昏迷也未腦水腫，目前因檢查數值不好，才住院檢查休養，並未入住加護病房，好友表示是因服用過多健康食品導致肝臟負擔過重，連日來發燒、食慾不佳才出毛病。