具俊曄獨守大S墓地又被目擊　哀傷身影令網友心疼

記者黃翊婷／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）2025年2月初在日本辭世，日前有網友在金寶山見到具俊曄守在愛妻墓地的身影，近日又有另一名網友目擊同樣的畫面，讓不少人感到十分心疼。不過，也有許多網友勸導，希望大家不要再拍了，留給具俊曄一些私人空間和時間。

▲具俊曄與大S在2022年間結婚，沒想到大S卻在今年2月因流感併發肺炎離世。（圖／翻攝自Instagram／djkoo，下同。）

一名網友29日在Threads上發文，表示看見具俊曄在大S墓前祭拜的身影，令人感到鼻酸，希望他能早日走出傷痛。其他網友紛紛留言表示不捨，「他真的變好瘦，希望他好好保重自己」、「希望他好好過生活」、「希望他快點釋懷」、「我看到一次哭一次」。也有不少網友勸導，希望大家不要再拍具俊曄了，留給他一些私人空間和時間，別打擾他。

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▲具俊曄每天都會前往金寶山陪伴愛妻大S。

據傳，具俊曄每天都到金寶山陪伴大S，同樣未走出傷痛的S媽曾在今年母親節於社群發文，貼出家人合照，坦言心疼女婿具俊曄因思念熙媛而日益消瘦。S媽表示，有持續關心具俊曄，「有關心他，感恩，他太愛熙媛了，真愛傷心也傷身。」