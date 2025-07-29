魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

▲魏如萱被指捲入若盈、Ian感情 。（圖／翻攝自若盈、魏如萱IG）



記者翁子涵／綜合報導

42歲金曲歌后魏如萱昨（28日）認愛小21歲的網紅Ian，不料卻深陷三角戀疑雲，她雖強調雙方都是在單身狀況才開始交往，不過網紅若盈卻反擊表示自己和男友Ian目前還處於冷靜期，雙方各說各話，令人霧裡看花，魏如萱今晚再度上工電台主持工作，提到：「不夠深愛你的人不會傷害你。」、「明明還不太認識他，但你就知道我要愛他。」似在吐露面臨感情風暴的心聲。

魏如萱在電台中提到：「不夠深愛你的人不會傷害你。」接著更有感而發拋問：「你會為了那個很愛很愛的人義無反顧嗎？明明還不太認識他，但你就知道我要愛他，很想花很多時間跟他賭。」語畢，魏如萱也感性說：「希望大家可以找到你願意為他賭的人。」這番話疑似道出她對這段戀情的真實感受，有粉絲留言鼓勵她：「愛就愛，不要有遺憾」、「賭下去！」

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雖然被若盈點名疑似介入感情，但魏如萱照常上工，心情絲毫不受影響，粉絲關心她有沒有好好吃飯，她則表示自己今天只吃了點燕麥和年糕，今天還去定裝，賣關子說：「代表要有演出了。」而播放楊乃文的《我給的愛》前，她也宣洩大唱：「我給的愛～」也感慨說：「這首歌的歌詞很簡單，但是寫得真好。」

