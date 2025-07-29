豆芽升格人妻再迎新身分　「曾遭整碗端走」下決心：讓台灣球圈更好

記者蔡宜芳／綜合報導

豆芽（林裕庭）曾是中信兄弟、富邦悍將啦啦隊的成員，如今專心從事經紀人。去年才升格當人妻的她，29日又開心宣布新身分，表示將接任連莊排球啦啦隊的總監一職，迎接全新挑戰。

▲豆芽卸下啦啦隊身分，專心當經紀人。（圖／翻攝自Facebook／豆芽 Sandy）

豆芽在貼文中感謝在球圈中遇到的貴人與朋友，直說：「人真的要飲水思源，你不知道何時這些人會反過來幫助你。」面對新任務，她坦言：「其實在中間，還是會充滿害怕、戒慎恐怖！畢竟經歷過整碗被端走，也經歷過整選前一天被告知球隊無法參賽，我還是看新聞才知道的。」因而對於和球團之間的合作留下陰影。

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然而這次與連莊的合作讓她看見改變的契機，「董事會的積極、總經理的誠懇，以及我們都有一個共同的信念——希望台灣的球圈可以變得更好！」所以選擇再次相信球團、也相信自己的判斷。她回憶起幾年前離開球團時感到茫然，幸好當時短今適時出手相助，兩人合作也將邁入第5年，「謝謝你還是相信我。」

豆芽也感性向一路支持自己的老公道謝，「在我身邊當我的垃圾桶，幫我分析，給我意見。」讓她在困惑時能重新定位自我，提醒自己世界之大，「要努力追上而不是自滿」。

▲豆芽接下連莊排球啦啦隊總監一職。（圖／翻攝自Facebook／豆芽 Sandy）

豆芽強調，這些年來她持續自我提升，考取了籃球經紀人證照，努力變得更好，「當然一路上依然會有很多不懂的，麻煩大家盡情指教我。」她表示，這份初衷來自幾年前的一次深刻體驗，也相信努力總會有回報，「球圈要的是合作不是獨攬，資源可以共享，而不是佔有。」

豆芽也不忘小小誇獎自己一番，開心地說：「我算是在台灣啦啦隊圈，有籃球經紀人證照，第一個跳過職棒、經營職籃，接下來經營排球啦啦隊的總監了吧！」她也希望粉絲有機會能支持她的排球啦啦隊新旅程，「我的第一年排球，希望你們都可以來看球。終於，要回到台中了！」