王陽明回歸《角頭》？喜翔放話：沒出現我退錢！　王識賢狂收履歷「想加入北館」

記者蕭采薇／台北報導

IP億萬票房電影《角頭》系列全新電影《角頭－鬥陣欸》，《角頭》宇宙版圖不斷擴大。在上一集《大橋頭》中離開台灣的「麥可哥」王陽明，是否有機會重返？先前王陽明受訪時賣關子，29日劇組出席聯名燒肉店活動時，喜翔則放話說：「Michael絕對有出現！沒出現的話找我退錢！」

▲《角頭－鬥陣欸》（左起）王識賢、張懷秋、喜翔、白吉勝，現身「角頭燒肉酒場」開幕記者會。（圖／曼尼娛樂提供）

角頭系列電影《角頭－鬥陣欸》與燒肉品牌胡同聯名推出主題餐廳，演員群喜翔、王識賢、張懷秋、白吉勝一同現身記者會，眾人熱烈介紹菜單。

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像是上集電影中，張懷秋猛刺施名帥，讓對方腸子都流出來慘死。張懷秋於是拿著大腸頭介紹，「這是阿猛的大腸。」笑翻眾人。王識賢則拿起雪茄造型的創意料理「麥克哥雪茄」，搞笑模仿王陽明喊：「大橋頭是我爸的！」

▲《角頭－鬥陣欸》（左起）張懷秋、黃騰浩、王識賢、喜翔、白吉勝，現身「角頭燒肉酒場」開幕記者會。（圖／曼尼娛樂提供）

去年北中南夜市宣傳趴趴走，吸引不少「角頭粉」追隨，眾人也對即將展開的造勢活動非常興奮。白吉勝表示這次已經準備好很多件衣服，每到新一站就可以替換。王識賢則說每次掃街活動，人潮都是多到前胸貼後背，笑著喊話：「希望這次可以準備氧氣筒。」

▲王識賢演出「角頭」後人氣旺，到哪都被叫「仁哥」。（圖／曼尼娛樂提供）

而角頭系列IP受歡迎，角色名稱也成為演員本人的代名詞。王識賢就笑說：「我現在去外地唱歌，大家都叫我『仁哥、仁哥』，還有人遞履歷給我，希望加入北館。」而聯名菜色也出現北館名言的「人情義理牛排」，由於先前被網友虧看起來像「理想情人」，他也笑說：「歡迎帶理想情人來吃。」