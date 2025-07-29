小薰與庹宗華父女變夫妻！　拍情慾戲自曝想當媽「怕下盤穩定」

記者蕭采薇／台北報導

小薰（黃瀞怡）回到故鄉，為桃園電影節擔任宣傳大使，主演短片《五花肉》也入圍影展。她在片中飾演媽媽，戲外也不避諱有想過當媽媽，甚至希望另一半要有健康的身體，才能養兒育女。不過小薰仍有顧慮，「我們原住民生完小孩，下盤會比較『穩定』，身材恢復會比較困難，而且我又喜歡甜的、炸的。」

▲小薰回到故鄉，為桃園電影節擔任宣傳大使。（圖／桃園電影節提供）

小薰認為如果要懷孕，雙方的狀態都要很好，「不然如果小孩生出來，爸爸看起來像爺爺也不好。」幸好男友鄭人碩每天都會去健身，如果太久沒去，她也會催促對方要多運動。不過小薰即將參演音樂劇，得又跳又跳，她笑說：「現在不可能懷孕，不然跳一跳小孩生出來怎麼辦？」

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▲小薰在《五花肉》飾演用身體換取美味豬肉給小孩的年輕母親。（圖／桃園電影節提供）

近期魏如萱與小21歲網紅Ian爆出「母子戀」，不過小薰則認為，「觀念上比我成熟的話，年紀小就不是問題囉。」此次她在《五花肉》飾演用身體換取美味豬肉給小孩的年輕母親，有大尺度情慾戲，也和庹宗華演夫妻，「但感覺很奇怪，我在20歲演八點檔的時候，他演我爸，這次卻演夫妻。」

▲小薰坦言希望「九妞妞」合體。（圖／桃園電影節提供）

近來不少過往的偶像團體重組掀起回憶殺，「九妞妞」是否也想要合體，小薰立刻點頭說好，「我當然都可以啊，但是我以前比較能唱高音，現在至少都要降一到兩個key。」也笑說：「但現在還借得到澎澎裙嗎？」第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，於中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館陸續展開。