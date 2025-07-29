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劉雨柔剖腹產後「痛到發抖無法睡」！　苦擠母乳只有10cc：太難了

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口本月完成結婚登記，16日平安生下女兒「小花生」，平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文分享剖腹產後的經歷，並坦承自己在產後面臨的痛苦及挑戰，「自己擠母乳，都擠得要死要活，好不容易擠出個幾10cc。」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔描述了剖腹產帶來的不適，從傷口的劇痛到每步的艱難，都讓她感到身心的折磨。她提到，每次起立、坐下或上廁所時，都會感受到深深的痛感，而擠母乳時，乳腺堵塞和乳房腫脹帶來的疼痛，也讓她無法輕鬆度過。她形容這一切如同錐心刺痛，讓她常在夜晚痛到發抖、無法入睡，不過她從未抱怨過，始終保持堅強。

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▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Threads／lyvonne0526）

▲劉雨柔談剖腹產。（圖／翻攝自Threads／lyvonne0526）

劉雨柔分享，她原以為堅強是表現出不添麻煩的態度，但經過這些考驗後，她才意識到，這樣的堅強其實並不是唯一的表現方式，「那也沒關係，因為這段路，絕對會使我變得更加強大。」此外，劉雨柔也提到，她在擠母乳時，常需要付出很大的努力才能擠出幾10cc，並苦笑表示，這讓她陷入如何親餵寶寶的困境，因為她無法確定寶寶到底喝了多少奶。

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劉雨柔懷孕胡凱翔結婚

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