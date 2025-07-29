Melody請辭《熱吵店》2個月「轉行當老師」！宣布新身分：我要開課了

記者潘慧中／綜合報導

Melody（殷悅）5月請辭《11點熱吵店》後，未來動向是不少粉絲的關注焦點。她28日便在社群網站正式宣布：「現在的我多了一個新的身分，就是你的英文老師，我要開英文口說課了！」

▲Melody 5月請辭《11點熱吵店》。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



在洛杉磯長大的Melody，從小就在英文環境中生活，無論是學校、超市，甚至便利商店，「每天都在聽英文、說英文」，對她來說，英文從來不是應付考試的科目，而是「生活的語言」。她觀察到，許多朋友其實英文底子不錯，單字記得多，文法也熟，但就是「一開口常會卡住」，無法自然表達自己。

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▲▼Melody改當英文老師。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



Melody還常聽到有人說：「我都用英文寫email沒問題，但開口講話，就超緊張、完全詞不達意。」因此，她設計出一堂專為口說設計的訓練課程，強調「說得出口、說得清楚、說得好聽」三大核心，希望打破傳統學習限制，讓英文真正「用」起來。

▲Melody要開英文課了。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



Melody希望能幫助大家用英文腦思考、掌握對話重點，並透過發音與節奏練習讓表達更自然，用語調展現自信，「希望讓你在旅行、聚會、社交場合，都能用英文自在地開口說話！」