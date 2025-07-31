7月31日星座運勢／幸運色改運！雙魚座工作爆衝突 水瓶感情大失落
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：調整目前步調
感情：失落大於期待
財運：多找新的項目
幸運色：虎皮色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：散漫不想工作
感情：解決彼此問題
財運：投資轉損為盈
幸運色：金黃色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：衝刺工作事業
感情：心平氣和溝通
財運：未來營利可期
幸運色：藍綠色
貴人：水瓶
小人：處女
【土象星座】
工作：維持同事和諧
感情：等待更好良緣
財運：減輕自我壓力
幸運色：紅磚色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：團結凝聚力量
感情：創造美好回憶
財運：壓力逐漸增加
幸運色：寶藍色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：失敗造就成功
感情：恩愛情比金堅
財運：財運好多把握
幸運色：原木色
貴人：雙魚
小人：牡羊
【水象星座】
工作：培養客戶信任
感情：互動過於死板
財運：積累儲蓄金錢
幸運色：銀灰色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：增益自身能力
感情：不要挑起爭端
財運：取捨當前投資
幸運色：大理灰
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：較多衝突產生
感情：不再消耗感情
財運：資金得到增加
幸運色：木紋色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：信任夥伴能力
感情：平復內心情緒
財運：不再追加資金
幸運色：茶綠色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：事事都較掛心
感情：不符心中期待
財運：結識金錢貴人
幸運色：靛紫色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：工作阻礙解決
感情：互動逐漸增溫
財運：不再增加資金
幸運色：蜂蜜色
貴人：處女
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響