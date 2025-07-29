記者陳芊秀／綜合報導

大陸又出現爆紅短劇！一部改編自小說的穿越喜劇《十八歲太奶奶駕到重整家族榮耀》，描述1955年的媽媽魂穿到2025年的18歲女高中生身上，並與年近8旬兒子相認，更整頓散漫家族的故事。該劇結合家庭喜劇和大爽劇路線，近期推出第二季收視創下歷史新高，其中「短劇男神」王道鐵大跳「掃腿舞」，掀起陸網洗版瘋傳！

▲短劇《十八歲太奶奶駕到重整家族榮耀》爆紅，創下短劇平台收視歷史新高紀錄。（圖／翻攝自微博）

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短劇《十八歲太奶奶駕到重整家族榮耀》改編自烏英夏創作的小說《孝子賢孫都跪下，我是你們太奶奶》，劇版描述1955年的天才數學家「容遇」經歷喪夫之痛，獨自撫養兒子「英寶」，卻在一次事故中身亡，靈魂穿越到2025年的18歲女高中生「容遇」身上。而她發現兒子「英寶」現在已經是78歲老翁，而且是擁有紀氏集團的董事長，還有一票重孫子，且一個個都捲入風波讓人難以安心，因此18歲的太奶奶重返家族大位，幫助重孫子解決事件，也再次延續自己前世的夢想。劇集6月推出第一季，7月火速推出第二季，且第二季評價超越前季，在大陸短劇平台創下罕見的熱度值破億，高達1.09億的數據刷歷史新高，超越了甜寵劇《念念有詞》7月初締造的紀錄，外界認為此劇將會飆速超越所有短劇的觀看紀錄。

《太奶奶》由24歲李柯以主演，本劇另一大看點是找來人氣旺、顏值高的短劇男演員來演「重孫子」，第一季找來曾輝客串，重孫子老大是趙廷義，老五是王培延，第二季再加入吳添豪、王道鐵，最後一個「老三」還沒有登場。其中王道鐵在短劇界是TOP級男神，在中年觀眾群擁有超高人氣，代表作《家裡家外》演暖男廠長，短劇創下破10億播放量的成績，更風靡一票女性觀眾。

▲王道鐵是短劇界TOP級男神，代表作《家裡家外》風靡一票粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲王道鐵加入《太奶奶》第二季。（圖／翻攝自微博）

王道鐵在《太奶奶》飾演影帝「紀言亭」，面對18歲高中生得喊「太奶奶」，戲裡還上演一段跳「掃腿舞」討太奶奶歡心的橋段，一邊嘴硬說「狗都不（跳）……」，下一秒就乖乖跳起掃腿舞，還有脫光上半身「負荊請罪」的情節，大露結實肌肉線條。他拋開男神形象拍喜劇，片段在網路洗版式瘋傳，網友留言「王道鐵這是要跨界喜劇界了嗎」、「王道鐵跳模子舞我笑瘋了哈哈哈哈哈哈哈哈」、「這段笑飛了」、「可以看N遍」、「真的要憋出內傷了」、「你是影帝。多才多藝」。

▲王道鐵《太奶奶》演重孫子，被爺爺要求跳舞給太奶奶助興，反抗說：「狗都不跳。」（圖／翻攝自微博）

▲王道鐵當場跳起「掃腿舞」，片段在網路瘋傳。（圖／翻攝自微博）