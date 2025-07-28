焦凡凡首曝婁峻碩求婚過程影片！　她反應超搞笑：原本不想發

記者蔡宜芳／綜合報導

焦凡凡在2023年接受婁峻碩的求婚，兩人也於去年登記成為夫妻。她28日在和網友的問答互動中，首度公開當初的求婚影片，坦言原本「根本不想發」，但回頭看卻感到很有趣。她也分享了與婁峻碩的相處方式，直言「吵架完溝通很重要」。

▲焦凡凡和婁峻碩在去年升格當夫妻。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

在焦凡凡上傳的求婚影片中，只見她面對拿出婚戒、單膝下跪的婁峻碩相當不知所措，不斷問說「到底是真的還是開玩笑」，後來還要男方重新再問一次。焦凡凡坦言，因為覺得自己在影片中很吵，都在搞笑和鬼叫，所以根本沒想發出來，「但現在回去看覺得真的好好笑，被自己搞得一點浪漫氛圍都沒有，當下真的腦袋一片空白，還想做效果！」

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▲焦凡凡公開求婚時的影片。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

對於網友問說：「像凡個性這麼好，妳有曾因為什麼事情而真正跟婁大吵嗎？」焦凡凡表示，其實自己「個性一點都不好」，只是一般愛吵愛鬧的女生，當雙方發生爭執時，也都不會輕易讓步，當下往往火力全開。

但焦凡凡坦言，她和婁峻碩總會保留一個「冷靜的環節」，等情緒過後就會坐下來好好談，「因為很清楚會吵架就是有問題存在，剛好我們兩個的個性喜歡解決問題，所以我們吵架完會好好處理。」焦凡凡也笑說，回頭看過去那些爭執，未來說不定會覺得「很愚蠢又有趣」，但她強調：「吵完的溝通很重要。」

▲焦凡凡分享和婁峻碩的相處方式。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）