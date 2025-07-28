沖繩21歲甜美教師投身AV界！　加盟SOD害羞認「對性很感興趣」

記者劉宛欣／綜合報導

來自沖繩的21歲新人AV女優新川空，因獨特的教師身分背景和出眾外貌條件，正式加盟日本知名成人片商SOD集團旗下的頂級品牌「SOD STAR」，成為該公司最新簽約的專屬女優。她擁有天使般面容和F罩杯傲人身材，原先的身分卻決定轉換跑道一事，在業界引起不小的討論聲浪，她在受訪時也表示「一開始相當掙扎，但我對性很感興趣。」

▲新川空年僅21歲，放下教師身分轉戰AV界。（圖／翻攝自X）

新川空在進入AV產業之前，便已經在社群上累積了相當的人氣基礎，TikTok帳號目前已經擁有超過3萬名粉絲追蹤，3月才創立的X帳號，雖然追蹤人數6000多人，但從發文內容可以看出，新川空在正式出道前就已經推出個人寫真，發展軌跡與先前的話題女優瀨戶環奈、純白彩永的出道模式相當類似，代表經紀公司在培養新人方面的獨特策略和豐富經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新川空的發展軌跡跟瀨戶環奈相似。（圖／翻攝自X）

除了沖繩的地域背景特色外，新川空最引人注目的身分標籤便是她的教師職業。由於年輕貌美的外表條件，讓她在學生群體中享有極高的人氣和聲望。此外，新川空從小便接受舞蹈訓練，在相關宣傳資料中可以看到她表示「舞蹈就是她的青春」，這也成為她在社群上快速累積粉絲的重要因素。她經常在TikTok上傳跳舞影片，展現出紮實的舞蹈功底。

新川空身高162公分，配上F罩杯的豐滿身材，加上長期舞蹈訓練所鍛鍊出的緊緻體態，以及酷似知名女優沙月芽衣的精緻面容，這些條件正是SOD決定簽她的關鍵。