《驚奇4超人》奪新片票房冠軍！觀眾狂讚「霹靂火是亮點」

記者許逸群／台北報導

漫威影業暑期強檔鉅片《驚奇4超人：第一步》現正大銀幕全台熱映中！上映首週末勇奪全台新片票房冠軍，以首週累計3,732萬登上新片票房冠軍！全美首週末也以上看1億1千8百萬美元空降票房冠軍！

▲▼《驚奇4超人：第一步》劇照。（圖／漫威影業提供）

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上映後的觀眾反應好評如潮，包括直稱由《神鬼戰士II》英國新生代帥氣小生喬瑟夫昆恩飾演的霹靂火「絕對是亮點」，說他的角色「個性活潑討喜，而且不會過度腦衝有責任感。」不僅如此，電影評分指標網站爛番茄的影評新鮮度也獲得87%，觀眾滿意度更高達93%。

國際指標評論網站一致同步給出高分好評，THE MOVIE PODCAST「新一代漫威超英傳奇」，COMPLEX「漫威真的強勢回歸了」，Box Office Expert「不只驚奇，更是全勝出擊」，PHASE HERO更大讚凡妮莎寇比出色的演出「蘇史東是電影的靈魂與核心」。

最新幕後花絮再讓觀眾看到場景和服裝製作的用心程度，場景和地點都是真實搭建，包括驚奇先生的實驗室、驚奇4超人總部巴式大廈，以及歎為觀止的紐約市時報廣場，為驚奇4超人打造的隊服及太空裝也相當實用。

另外，導演麥特夏克曼直呼自己從小就是驚奇4超人的大粉絲，所以絕對不能錯過拍攝他們的機會，漫威總裁製片凱文費吉更感動地說這是漫威第一次得以拍出一部《驚奇4超人》的電影，也不忘催票：「光看他們一家四口合而為一，就值回票價了！」導演更說：「行星吞噬者真的超級巨大！」