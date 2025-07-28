澎湖追風音樂燈光節卡司曝光！　大咖金曲樂團、歌王全來了

▲麋先生將到澎湖開唱。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）



記者翁子涵／台北報導

2025澎湖追風音樂燈光節將於8月29日至9月26日連續5週的週五登場，以「海島樂園」為主題，卡司更是史無前例，橫跨海外、偶像、樂團、嘻哈的黃金陣容，邀來韓國性感天后孝琳、玖壹壹、天團ENERGY、温嵐、剛奪下金曲獎殊榮的TRASH、金曲樂團麋先生、成軍25週年的樂團滅火器、金曲歌王許富凱、OZONE等，面對澎湖強風來襲，麋先生想好因應策略：「會請髮型師把髮型做硬一點，迎風而上。」

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▲▼滅火器、TRASH將接力演出。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）



麋先生將於9月12日在澎湖飆唱，他們開心說：「能站上追風舞台真的很興奮，有音樂節的熱血氣氛，還能被陽光、海跟藍天圍繞，真的非常享受！」稱讚澎湖這座城市充滿陽光、沙灘、居民很熱情！也希望趁這次能好好走訪：「想去澎湖跨海大橋拍拍照、山水沙灘踏踏水，吃吃最新鮮的海鮮和喝杯好朋友家裡開的二崁杏仁茶都是必須！」

對於演出，滅火器則埋下伏筆：「演出內容先賣個關子，讓大家現場來感受驚喜。不過今年是滅火器成團 25 週年，我們一定會拿出最有誠意、最精彩的表演，回應樂迷的支持！」至於是否擔心風太大嗎？滅火器回憶上次在澎湖演出遇到的是大雨：「現場的樂迷依然在台下陪我們一起唱，那份熱情讓我們很感動。這次就算風大也沒在怕，我們相信澎湖的樂迷一定會用最強的氣勢，把氣氛炒到最熱，歡迎大家一起來澎湖追風音樂燈光節玩！」

新科金曲樂團TRASH也對樂迷喊話：「這樣開心能夠再一次回到澎湖演出，來到澎湖總是可以感受到最美的陽光和沙灘，還有最新鮮的海鮮美食，每次都讓我們非常難忘。」偷偷預告演出：「這是我們精心挑選的特別的歌單要先給澎湖的觀眾們，因為不是有很多機會可以來，所以每一次的演出我們絕對都是卯足全力把一切獻給來看的人。」團員們沈浸舞台、澎湖的所有一切：「無論是怎樣的天氣，我們都會非常享受。」

