綾瀨遙脫了「半裸站窗邊」！大尺度拍平價服飾廣告…網嫌：莫名其妙

記者陳芊秀／綜合報導

日本國民女神綾瀨遙代言平價服飾品牌「UNIQLO」，最近一支廣告意外引發爭議。她自2021年就為品牌的「LifeWear」系列代言，然而3月拍攝新廣告，上半身脫光露出裸背的鏡頭，被網友嫌棄「莫名其妙」。

▲綾瀨遙半裸背拍攝平價服飾廣告，畫面一開頭就視覺衝擊。（圖／翻攝自YouTube）

據日媒《FLASH》報導，綾瀨遙為品牌旗下內衣背心系列拍廣告，今年3月起播出的「Life與Wear／摯友篇」，視覺衝擊度大。畫面中，她上半身一絲不掛，背對鏡頭的姿勢站在飯店窗邊，沉浸在早晨的陽光下。隨後進入回憶片段，她在閨蜜面前哭紅雙眼，接著鏡頭又回到飯店場景，一起同住的閨蜜邊起床邊問：「妳恢復精神了嗎？」

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▲廣告片中，綾瀨遙大哭與閨蜜談心。（圖／翻攝自YouTube）

▲綾瀨遙隔天一早上半身全脫光站飯店窗邊，面露笑容。（圖／翻攝自YouTube）

廣告播出後，日網反應大不相同，有人質疑「為什麼（綾瀨遙）要裸著上半身站在窗邊？每次看到廣告都覺得莫名其妙」、「真的很討厭綾瀨遙這支半裸廣告……完全不懂為什麼要脫光」、「如果真的有人這樣做，在外面不是看得一清二楚嗎？」

娛樂圈媒體人認為，綾瀨遙這次的廣告，或許是想以女神「背部之美」當作賣點，「既然是要宣傳內衣背心，如果整個上半身都沒穿，那就失去了商品廣告的本意了……」。加上商品銷售對象是女性，加入難以理解的「裸露畫面」應該要更謹慎。

綾瀨遙在廣告中不僅半裸站窗邊，隨後也有隨手穿上背心內衣的動作，呈現出衣服貼合肌膚的效果。該支廣告片上線5個月，在YouTube超過1400萬觀看數。

▲綾瀨遙的廣告超過1400萬觀看數。（圖／翻攝自YouTube）