本土女星運動出意外「雙膝跪地重摔」！　帶傷上工腫脹畫面曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

57歲的歌手陳思安曾入圍金曲獎台語歌后，並曾在《超級模王大道》模仿江蕙引發關注。經常透過社群平台分享日常生活的她，昨（27日）發文自曝運動時發生意外，雙腳膝蓋重摔在地，傷勢也隨之曝光。

▲陳思安。（圖／翻攝自Facebook／陳思安 Suann Chen）



陳思安透露自己是在14日晚間，於愛河旁運動時不慎踩空，因而當場跪摔，「我自己也被自己嚇到了，也阿Q的想，台灣人常說的，過運過運」。她也曬出受傷後的照片，雖然傷口處打上了馬賽克，仍不難看出雙膝腫脹、瘀青，也有明顯外傷，讓許多粉絲相當不捨。

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▲▼陳思安運動時不慎踩空受傷。（圖／翻攝自Facebook／陳思安 Suann Chen）



陳思安坦言在受傷後的前3天特別難熬，發炎部位的疼痛讓她難以入眠，必須依靠止痛藥才能度過。她也透露直到傷後一週，參與節目《阿姐萬歲》的錄製時，仍只能緩慢步行，並且穿長裙遮蓋傷口，讓她不禁自嘲「不曉得以為我戴護膝呢」。最後她則不忘提醒大家在燈光昏暗的環境下，走路要特別小心，避免受傷。

▼陳思安臉書貼文 。（Facebook／陳思安 Suann Chen）

