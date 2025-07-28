林襄宣布「素顏不合照」粉絲互動5守則！下班基本不簽名：希望大家理解

記者潘慧中／綜合報導

林襄近年無論是在啦啦隊或影視圈的作品，皆交出漂亮成績單，人氣隨著水漲船高，上下班的路上也吸引不少粉絲想近距離接觸。對此，她28日整理一些互動小規則，「希望大家理解我的小堅持，讓每次襄遇都留下好回憶。」

▲林襄宣布粉絲互動5守則。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



首先，林襄表示未來簽名僅會簽在「肖像球、肖像毛巾、肖像系列周邊」上，並婉拒比賽前簽「書本類」的物品。她也提醒粉絲：「如果需要署名的話，請提前輸入在手機上或寫下來給我看，這樣才不會耽誤大家時間」，展現對每位粉絲的體貼與效率考量。

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▲林襄人氣居高不下。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



其次，林襄呼籲粉絲務必遵守排隊動線與安全，「請勿站在車道上，也不要一擁而上～」，若遇天候不佳、行程緊湊或現場人潮過多等情況，也希望大家多些理解，「請體諒我臨時無法多停留的情況」。

接著，林襄表示素顏時不合照，「畢竟不想讓太多醜照在網路上亂飄，請大家見諒。」若有開放合照，她也希望粉絲先詢問，「請不要直接開著相機湊過來自拍，希望能以最好的狀態和大家合照。」

▲林襄想用最好的狀態跟粉絲合照。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



最後，林襄表示下班後「基本上不簽名、不合照」，希望粉絲能理解隔天還有工作、想早點回家休息的自己，「請體諒一下進入『下班模式』、歸心似箭的小襄。」

林襄IG全文：

最近整理了一些

小小提醒一下上、下班的互動小規則

為了讓現場互動更有秩序整理了一些小提醒

希望大家理解我的小堅持

讓每次襄遇都留下好回憶

1. 只簽「肖像球、肖像毛巾、肖像系列周邊」

比賽前不簽「書本類」的東西哦～

如果需要署名的話，請提前輸入在手機上或寫下來給我看，這樣才不會耽誤大家時間

2. 請「排隊」遵守現場「默契動線」與安全

為了大家的安全，請勿站在車道上，也不要一擁而上～

如果遇到時間關係、雨天、大包小包、手忙腳亂或現場人潮太多，也請體諒我臨時無法多停留的情況

3. 素顏狀態不合照

沒完妝時就不合照啦～

畢竟不想讓太多醜照在網路上亂飄 請大家見諒

如果有開放合照也請先詢問，請不要直接開著相機湊過來自拍，希望能以最好的狀態和大家合照

4. 下班路「基本上」不簽名、不合照

通常隔天還有工作，會想早點回家休息～

請體諒一下進入「下班模式」、歸心似箭的小襄

謝謝大家一直以來的支持和愛護

有你們真的很幸福～我們球場見