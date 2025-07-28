「電豹Karina」安汝太會射！　被封最會射女神：這技能練很久

▲ 「浪LIVE電豹女」成員安汝推出新單曲。（圖／想想時間有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」成員安汝，近期因甜美臉蛋與清新氣質，與韓國天團aespa成員Karina神似，被粉絲封為「電豹Karina」，人氣水漲船高，推出個人首支單曲《你射中邱比特》，以青春洋溢的旋律與戀愛氛圍，射中無數粉絲的心。

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▲ 「浪LIVE電豹女」成員安汝擄獲大批粉絲喜愛。（圖／想想時間有限公司提供）



安汝日前在IG分享夜市挑戰射氣球遊戲的影片，一連射中20顆氣球，讓同行的啦啦隊電豹女草莓當場嚇到「吃吃手」，粉絲直呼她是「最會射的啦啦隊女神」，安汝也搞笑回應：「這技能練很久，可能我真的是邱比特本人。」

安汝的多重身份切換自如，從專業舞者、啦啦隊到現在推出個人單曲，她始終保持學習與敬業的態度。過去她曾與叮噹、黃偉晉、小賴等藝人同台合作，累積豐富表演經驗。她笑說：「每一次站上舞台都很珍惜，有次跨年彩排我素顏戴眼鏡，結果那支直拍影片居然有40萬人觀看，真的超神奇。」

不過長期跳舞也讓她膝蓋出現警訊，表演中經常有地板動作的她透露：「現在膝蓋有時候風一吹就會刺痛，但我還是持續鍛鍊，希望能讓它撐久一點。」敬業精神讓人佩服。

談到私下生活，安汝表示自己其實很謹慎低調，「我個性隨和但也懂得拿捏分寸，在這行還是要小心說話做事。」她感謝一路上的貴人與機會，「我一直覺得自己是個很幸運的人，沒有什麼黑歷史，也一直秉持真心誠意對待身邊的人。」

