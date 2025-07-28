具俊曄獨守大S「墓園照登上韓媒」　韓網一看心碎：太難過了

記者劉宜庭／綜合報導

大S（徐熙媛）於2025年2月初在日本辭世，至今已逾5個月，家人仍深陷悲痛之中，《ETtoday星光雲》昨報導具俊曄獨坐墓園守護亡妻的身影，此情此景不僅感動台灣粉絲，隔天更登上多家南韓媒體報導，畫面令大批韓國網友直呼心碎。

▲網友在金寶山遇到具俊曄。（圖／網友beef_0201提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

今多家韓媒引述《ETtoday星光雲》報導具俊曄墓園陪伴大S的消息，當地論壇「theqoo」更有大批網友留言感嘆「真的很心痛……為什麼要這麼早帶走她……」、「老天真不公平」、「這真的太難過了」、「活著的人還是要繼續活下去」、「真的能理解他的心情。心中刺痛，太難過了……不過熙媛會守護他的。一定要好好保重身體啊」。

▲具俊曄獨守大S墓園照片登上韓媒。（圖／翻攝自Google）



有讀者向《ETtoday星光雲》透露，近幾個月多次造訪金寶山時，都曾見到具俊曄的身影，「我不知道他都待多久，但我早上去的時後就已經看到他，離開的時候還在，看他準備的東西，應該是常來，總是一個人很安靜的待在那邊，有次好像還聽見他在放音樂，總之背影看起來蠻低落的，希望他能保重身體。」

▲具俊曄每天都到金寶山陪大S。（圖／翻攝自具俊曄IG）



據該名讀者說法，具俊曄偶爾會帶來鮮花及供品，擺放茶水與食物，並靜靜地坐在椅子上閱讀，有時還會細心擦拭墓地、整理周圍環境，甚至有目擊者看到他手持平板播放大S生前的畫面，這份深情與思念令人動容。