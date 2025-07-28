ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

DJ SODA「髮量只剩10%」
最會裝傻星座Top 5
謝霆鋒妹妹二胎平安出生
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

具俊엽 大S DJ SODA 魏如萱 朱孝天 阿信 吳宗憲

「後照鏡CP」王品澔葛丞101之吻！網被閃瞎：畫面一片白

記者許逸群／台北報導

療癒輕喜劇《拜六禮拜》第九集於日前播出，劇情高潮迭起，收視率也創下新高。其中，由王品澔與葛丞飾演的「照後鏡CP」在101大樓前甜蜜擁吻的畫面，更讓瞬間收視飆破1.07，尤其在女性觀眾間引發熱烈討論，網路更是一片讚嘆，笑稱被閃瞎：「畫面一片白！」

▲《拜六禮拜》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲王品澔與葛丞在101大樓前甜蜜擁吻。（圖／華視、公視台語台提供）

本集劇情聚焦在幾對情侶的感情發展與生活挑戰。曉健（王品澔飾）與文樂（葛丞飾）的愛情故事持續加溫，曉健最終決定取消入伍前的環島行程，並帶文樂參加自己的聚會，甚至求婚成功，兩人深情擁吻的畫面成為全劇亮點。葛丞分享收到劇本時感到有趣，認為年輕人對婚姻的認知尚淺；王品澔則表示自己現實生活中較被動，對於婚姻還沒有太多準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一對情侶世美（丁寧飾）與冠中（劉書宏飾）則面臨熱戀期後的磨合問題。世美全心投入戀愛，卻忽略了冠中對個人空間的需求，引發生活摩擦。劉書宏表示，若伴侶未經同意就整理家中物品，自己也會感到不悅；丁寧則強調個人空間的重要性，並認為好意不被理解反而會引發爭吵。

▲《拜六禮拜》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲鍾欣凌演出的故事相當催淚。（圖／華視、公視台語台提供）

此外，瑞秋（鍾欣凌飾）與志安的感情線也迎來結局。瑞秋最終選擇告別過去，這場戲也讓鍾欣凌感動落淚，她表示這場戲道出了人生選擇與遺憾的無奈。而豪豪（連晨翔飾）則因捲入黑道糾紛而遭遇挫折，連晨翔分享拍攝打戲的辛苦與壓力。

《拜六禮拜》第九集收視表現亮眼，尤其「照後鏡CP」的愛情戲碼更引起觀眾熱議，成功抓住觀眾目光。劇中不同情侶面對的愛情課題，也引起觀眾共鳴，反映出現代愛情關係中常見的挑戰與抉擇，讓這部輕鬆的輕喜劇，也帶給觀眾一些深刻的省思。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

拜六禮拜王品澔葛丞

推薦閱讀

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治　罹罕病被判活不過3歲

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治　罹罕病被判活不過3歲

3小時前

具俊曄烈陽下守候大S！現身金寶山「哀傷身影曝光」　親切問候粉絲惹心疼

具俊曄烈陽下守候大S！現身金寶山「哀傷身影曝光」　親切問候粉絲惹心疼

16小時前

租婚紗發現「AV女優穿過了」　新娘沮喪：早知道就不簽約…網轟爆

租婚紗發現「AV女優穿過了」　新娘沮喪：早知道就不簽約…網轟爆

5小時前

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」胸前青筋超清晰　大尺度照瘋傳

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」胸前青筋超清晰　大尺度照瘋傳

5小時前

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開！　友人嚇壞：像受虐的狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開！　友人嚇壞：像受虐的狗

14小時前

最成功粉絲！《黑白大廚》崔鉉碩女兒愛上「本命偶像」9月結婚

最成功粉絲！《黑白大廚》崔鉉碩女兒愛上「本命偶像」9月結婚

2小時前

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件…6看點曝光

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件…6看點曝光

7/26 12:35

獨家／具俊曄下雨天仍去看大S！　墓地前「看愛妻生前畫面」舉動太心碎

獨家／具俊曄下雨天仍去看大S！　墓地前「看愛妻生前畫面」舉動太心碎

5小時前

周曉涵被目擊「現蹤士林被緊摟」！他真實身分曝 車上待100mins才回家

周曉涵被目擊「現蹤士林被緊摟」！他真實身分曝 車上待100mins才回家

5小時前

遭點名疑介入網紅感情！　魏如萱緊急發聲回應了

遭點名疑介入網紅感情！　魏如萱緊急發聲回應了

13小時前

《戲說》女星玩股票慘賠1200萬　老公崩潰「妳把家毀了」婚姻危機

《戲說》女星玩股票慘賠1200萬　老公崩潰「妳把家毀了」婚姻危機

3小時前

F4才剛復出「朱孝天鬆口重大喜訊」！　阿信驚：你知道你給多大的承諾嗎

F4才剛復出「朱孝天鬆口重大喜訊」！　阿信驚：你知道你給多大的承諾嗎

14小時前

熱門影音

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明
伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
IU驚喜現身朴寶劍節目 「單膝下跪獻花」他感動哭

IU驚喜現身朴寶劍節目 「單膝下跪獻花」他感動哭
行李「香」慘劇上新聞　 HOSHI：我是小笨蛋

行李「香」慘劇上新聞　 HOSHI：我是小笨蛋
郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄
吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥

吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥
「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘
Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！
杜汶澤表態726投票　記者會點名徐巧芯

杜汶澤表態726投票　記者會點名徐巧芯
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
汪蘇瀧突收回〈年輪〉演唱授權！　張碧晨爭是「唯一原唱」撕破臉

汪蘇瀧突收回〈年輪〉演唱授權！　張碧晨爭是「唯一原唱」撕破臉

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

阿KEN甜甜圈爆紅喊：每天睡不好　求阿緯介紹另一半「要自帶資金」

阿KEN甜甜圈爆紅喊：每天睡不好　求阿緯介紹另一半「要自帶資金」

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

陳哲遠「假髮掉了」！錄影被潑水沖走　主持人急遮：誰都不許拍

陳哲遠「假髮掉了」！錄影被潑水沖走　主持人急遮：誰都不許拍

Lisa瘋馬秀「解胸前絲巾」挑逗緋聞男友　Jennie趕來看「台下害羞到尖叫」XD

Lisa瘋馬秀「解胸前絲巾」挑逗緋聞男友　Jennie趕來看「台下害羞到尖叫」XD

坤達「吐奶笑場」被虧有偶包　阿弟唱歌給兒子「女兒吃醋了」

坤達「吐奶笑場」被虧有偶包　阿弟唱歌給兒子「女兒吃醋了」

INFINITE張東雨突「消失」伏地挺身　「前露胸後露背」自誇身材團裡最好

INFINITE張東雨突「消失」伏地挺身　「前露胸後露背」自誇身材團裡最好

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

李準脫內褲「正對攝影機XD」　為了贏「接世潤的洗澡水洗臉」

李準脫內褲「正對攝影機XD」　為了贏「接世潤的洗澡水洗臉」

三上悠亞喊「台灣有安全感」　最愛小籠包：之後會常常來！

三上悠亞喊「台灣有安全感」　最愛小籠包：之後會常常來！

黃鐙輝從《艋舺》小弟變《角頭》大哥　王識賢虧他「目中無人」：秋啊！

黃鐙輝從《艋舺》小弟變《角頭》大哥　王識賢虧他「目中無人」：秋啊！

看更多

【現場嗑CP】多慧又當起八卦的吃瓜群眾 快樂圍觀陳晨威跟Julia放閃XD

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

許富凱自爆曾是「練習生」！　「進軍韓國」真實內幕曝光

25分鐘前0

《BOYS2》又爆黑箱！超強選手遭淘汰　受害男星：別利用迫切的人

28分鐘前0

「後照鏡CP」王品澔葛丞101之吻！網被閃瞎：畫面一片白

40分鐘前0

劉品言「挺6個月大肚」飛日本度假！被拍全身照 網驚豔：好纖細

45分鐘前0

《鬼滅之刃無限城》上映10天128億！超越《無限列車》影史紀錄再+1

1小時前10

嫁黑男4個月討論「分房睡」！　Lucy：已經有點影響到生活了

1小時前20

從小被生母拋棄　27歲歌手高振宇患憂鬱症「留下遺書」曾試圖輕生

1小時前2

巨胸正妹YTR淪小三！不倫名編輯「香閨密會」…美人正宮妻震怒發聲

1小時前0

士林老屋驚見「符咒床位」！直播主一開門就乾嘔　背後藏人間悲歌

1小時前0

陳文茜哭了！　求上天「給至少半年」心願曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治
    3小時前10439
  2. 具俊曄烈陽下守候大S
    16小時前15835
  3. 租婚紗發現「AV女優穿過了」　新娘沮喪：早知道就不簽約
    5小時前2417
  4. 泫雅突PO裸照！「上身全脫光」大尺度照瘋傳
    5小時前1410
  5. DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開
    14小時前365
  6. 最成功粉絲！《黑白大廚》崔鉉碩女兒愛上「本命偶像」9月結婚
    2小時前
  7. 小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件
    7/26 12:3521
  8. 具俊曄下雨天仍去看大S！
    5小時前7619
  9. 周曉涵被目擊「現蹤士林被緊摟」
    5小時前2010
  10. 遭點名疑介入網紅感情！　魏如萱緊急發聲回應了
    13小時前1214
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合