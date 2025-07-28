「後照鏡CP」王品澔葛丞101之吻！網被閃瞎：畫面一片白

記者許逸群／台北報導

療癒輕喜劇《拜六禮拜》第九集於日前播出，劇情高潮迭起，收視率也創下新高。其中，由王品澔與葛丞飾演的「照後鏡CP」在101大樓前甜蜜擁吻的畫面，更讓瞬間收視飆破1.07，尤其在女性觀眾間引發熱烈討論，網路更是一片讚嘆，笑稱被閃瞎：「畫面一片白！」

▲王品澔與葛丞在101大樓前甜蜜擁吻。（圖／華視、公視台語台提供）

本集劇情聚焦在幾對情侶的感情發展與生活挑戰。曉健（王品澔飾）與文樂（葛丞飾）的愛情故事持續加溫，曉健最終決定取消入伍前的環島行程，並帶文樂參加自己的聚會，甚至求婚成功，兩人深情擁吻的畫面成為全劇亮點。葛丞分享收到劇本時感到有趣，認為年輕人對婚姻的認知尚淺；王品澔則表示自己現實生活中較被動，對於婚姻還沒有太多準備。

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另一對情侶世美（丁寧飾）與冠中（劉書宏飾）則面臨熱戀期後的磨合問題。世美全心投入戀愛，卻忽略了冠中對個人空間的需求，引發生活摩擦。劉書宏表示，若伴侶未經同意就整理家中物品，自己也會感到不悅；丁寧則強調個人空間的重要性，並認為好意不被理解反而會引發爭吵。

▲鍾欣凌演出的故事相當催淚。（圖／華視、公視台語台提供）



此外，瑞秋（鍾欣凌飾）與志安的感情線也迎來結局。瑞秋最終選擇告別過去，這場戲也讓鍾欣凌感動落淚，她表示這場戲道出了人生選擇與遺憾的無奈。而豪豪（連晨翔飾）則因捲入黑道糾紛而遭遇挫折，連晨翔分享拍攝打戲的辛苦與壓力。

《拜六禮拜》第九集收視表現亮眼，尤其「照後鏡CP」的愛情戲碼更引起觀眾熱議，成功抓住觀眾目光。劇中不同情侶面對的愛情課題，也引起觀眾共鳴，反映出現代愛情關係中常見的挑戰與抉擇，讓這部輕鬆的輕喜劇，也帶給觀眾一些深刻的省思。