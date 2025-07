《慾望城市：華麗下半場》凱莉與艾登4度分手　編劇認拆散最愛螢幕情侶

▲凱莉(左)與艾登(右)意識到對方不是適合陪著彼此走下去的那個人,決定分手,成為24年來4度分手。(HBO提供)



堪稱是電視史上最讓人望眼欲穿、但每次看又總是想罵人的艾登與凱莉,就是從影集《慾望城市》(Sex and the City)播出以來始終無緣、分手兩次的情侶檔,如今到了《慾望城市:華麗下半場》(...And Just Like That)還是無法再一起、又2度分手,前後糾纏24年,分手次數累積達到4次,堪稱水逆最大受災戶。

回顧這段孽緣,從2000年播出《慾望城市》第3季第5集,艾登首度登場,凱莉為了想克服前任男友大人物已經結婚的事實,向艾登買了一把椅子,也決心戒煙好追求倆人的發展。但是艾登主動跟凱莉介紹認識自己的爸媽後,凱莉開始懷疑進展太快了。加上大人物承認結婚後很不快樂,於是跟凱莉發展出外遇,最後凱莉選擇跟艾登分手。

2001年《慾望城市》第4季,艾登再次出場,凱莉結束與大人物的外遇,好專心經營倆人的關係。艾登搬進她的小公寓,也跟她求婚,凱莉似乎還無法完全接受,把訂婚戒指改造成吊飾、掛在脖子上。她最後意識到,自己曾經的出軌無法讓艾登完全相信她,只好解除訂婚、二度分手。

但是編劇還是無法放過艾登,反正只要讓艾登出馬當救援投手,就有收視率,2003年《慾望城市》第6季一開場,凱莉跟艾登重逢,發現對方已經結婚生子,也讓她下定決心追求自己的幸福,所以最後還是選擇大人物。2010年電影《慾望城市2》為了票房,讓凱莉去阿布達比旅行時,巧遇艾登,這是他已經有了3個小孩,倆人在異國親吻、就要發展出婚外情,但無疾而終。

2023年《慾望城市:華麗下半場》第2季,這時候大人物已經駕鶴西歸、艾登離婚恢復單身,所以編劇很大方地讓艾登又跟凱莉重逢,彼此都不再是對方的備胎,所以就很大方地愛下去。直到最後一集,艾登發現自己的么兒惹禍出事,他必須搬回老家、直到5年後才有可能與凱莉一起住在紐約,儘管凱莉已經為此搬家買了新公寓,只能無奈分手。

▲《慾望城市:華麗下半場》第2季最後一集,艾登離開凱莉的新公寓,大家都以為他後來應該就沒戲了,結果...(HBO提供)

至於現正播出的《慾望城市:華麗下半場》第3季,艾登與凱莉變成遠距離戀愛,艾登也不時跑來紐約跟凱莉住在一起。只是當他發現凱莉跟樓下鄰居鄧肯變成寫作好友,讓他不安全感再次發作,想起當初凱莉偷吃大人物卻被蒙在鼓裡(請下背景音樂〈背叛〉),雙方只能四度分手。只是這次他們終於意識到,彼此真的不是那個跟自己走在一起的人。哈囉,24年都過去了,你們才發現這個道理?!

▲艾登(左)發現凱莉與新鄰居鄧肯(右),變成寫作好友,勾起他慘遭背叛的回憶。(HBO提供)

身為本劇編劇的茱莉羅騰堡(Julie Rottenberg),伊麗莎路瑞絲基(Elisa Zuritsky),表示為何拆散這對螢幕情侶,因為《慾望城市:華麗下半場》第2季比較像是童話般的甜蜜,到了第3季則是比較現實,「現實依然有障礙在等著,家庭也是巨大的障礙。」但是他們花了很多時間,討論怎麼呈現分手,所以這次沒有誰背叛誰,也沒有第三者,讓他們擁抱彼此分手。

▲莎拉潔西卡派克(左)與約翰寇貝特(右)的火花十分出色,也是多年來粉絲最愛的螢幕情侶,但就是無緣走下去。(HBO提供)

搞笑的是,茱莉羅騰堡曾參與《慾望城市》第4季,讓艾登與凱莉二度分手,但又忍不住想把他帶回來,「我真的很喜歡艾登。這是我頭一回認真思考這問題,這過程中,我意識到,他們已經是一對了,就像是你會找出去做雙人約會的朋友,無法想像不在一起。在經歷過《慾望城市》那樣讓人難以接受的安排後,我覺得他們值得有在一起的權力,並且在《慾望城市:華麗下半場》回顧他們一路以來的創傷。」

對於觀眾批判編劇安排分分合合、真的整死人了,伊麗莎路瑞絲基表示在這一季中,觀眾看到艾登為人父母的一面,必須面對么兒是過動兒的事實,家庭生活中還有很多激烈的相處,「我想把他從完美前男友的神壇上請下來,不再是以前那個完美先生,但在這一季真實的場景設定中,企圖保持他們都是沒有其他干擾,才能做出關於分手的誠實決定。」

茱莉羅騰堡也同意,現在觀眾看到的艾登,更像一個凡人,「我想跟艾登有著類似情況的家長,在某種程度上,會更能理解他那種被很多事情同時拉扯的感受。」她也強調,劇本不是要把誰變成壞人,「是他們意識到,可以彼此相愛、努力相愛,卻無法讓這段關係發揮作用。」

相較於前面幾次分手場景都是激烈爭持,這次分手而比較內斂、甚至生活化,帶有一點淒美的感受,伊麗莎路瑞絲基說,當年演員拍攝時都帶著激烈的情緒入戲,也都非常沮喪,「但這次不是那麼激烈,而是淒美,所以莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)與約翰寇貝特(John Corbett)才能演出那麼自然,可以說是互補,因為他們都很清楚很難找到這種化學反應,這是花了20年才建立起來的搭檔關係。」

最後是關於觀眾之前的疑問,就是劇中人麗莎在第一季提到爸爸已經過世,但第2季爸爸又出場,第3季爸爸又死了、舉辦喪禮。製作單位後來解釋,麗莎第一季提到的爸爸其實是乾爹,後來出現的爸爸才是生父。兩位編劇承認粉絲看劇時非常的專心,出乎她們意料,茱莉羅騰堡說,「這有點像是為人父母,把小孩帶到這世界。很幸運地,我們擁有大量的觀眾、非常熱情,不吝於表現自己的感受。」

《慾望城市:華麗下半場》第3季還有2集等播,每週五固定於HBO或在HBO Max串流平台上更新最新一集。應該不會又把艾登請回來了吧?!

