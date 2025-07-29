《慾望城市：華麗下半場》凱莉與艾登4度分手　編劇認拆散最愛螢幕情侶

▲凱莉（左）與艾登（右）意識到對方不是適合陪著彼此走下去的那個人，決定分手，成為24年來4度分手。（HBO提供）



圖文／鏡週刊

堪稱是電視史上最讓人望眼欲穿、但每次看又總是想罵人的艾登與凱莉，就是從影集《慾望城市》（Sex and the City）播出以來始終無緣、分手兩次的情侶檔，如今到了《慾望城市：華麗下半場》（...And Just Like That）還是無法再一起、又2度分手，前後糾纏24年，分手次數累積達到4次，堪稱水逆最大受災戶。

回顧這段孽緣，從2000年播出《慾望城市》第3季第5集，艾登首度登場，凱莉為了想克服前任男友大人物已經結婚的事實，向艾登買了一把椅子，也決心戒煙好追求倆人的發展。但是艾登主動跟凱莉介紹認識自己的爸媽後，凱莉開始懷疑進展太快了。加上大人物承認結婚後很不快樂，於是跟凱莉發展出外遇，最後凱莉選擇跟艾登分手。

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2001年《慾望城市》第4季，艾登再次出場，凱莉結束與大人物的外遇，好專心經營倆人的關係。艾登搬進她的小公寓，也跟她求婚，凱莉似乎還無法完全接受，把訂婚戒指改造成吊飾、掛在脖子上。她最後意識到，自己曾經的出軌無法讓艾登完全相信她，只好解除訂婚、二度分手。

但是編劇還是無法放過艾登，反正只要讓艾登出馬當救援投手，就有收視率，2003年《慾望城市》第6季一開場，凱莉跟艾登重逢，發現對方已經結婚生子，也讓她下定決心追求自己的幸福，所以最後還是選擇大人物。2010年電影《慾望城市2》為了票房，讓凱莉去阿布達比旅行時，巧遇艾登，這是他已經有了3個小孩，倆人在異國親吻、就要發展出婚外情，但無疾而終。

2023年《慾望城市：華麗下半場》第2季，這時候大人物已經駕鶴西歸、艾登離婚恢復單身，所以編劇很大方地讓艾登又跟凱莉重逢，彼此都不再是對方的備胎，所以就很大方地愛下去。直到最後一集，艾登發現自己的么兒惹禍出事，他必須搬回老家、直到5年後才有可能與凱莉一起住在紐約，儘管凱莉已經為此搬家買了新公寓，只能無奈分手。

▲《慾望城市：華麗下半場》第2季最後一集，艾登離開凱莉的新公寓，大家都以為他後來應該就沒戲了，結果...（HBO提供）

至於現正播出的《慾望城市：華麗下半場》第3季，艾登與凱莉變成遠距離戀愛，艾登也不時跑來紐約跟凱莉住在一起。只是當他發現凱莉跟樓下鄰居鄧肯變成寫作好友，讓他不安全感再次發作，想起當初凱莉偷吃大人物卻被蒙在鼓裡（請下背景音樂〈背叛〉），雙方只能四度分手。只是這次他們終於意識到，彼此真的不是那個跟自己走在一起的人。哈囉，24年都過去了，你們才發現這個道理？！

▲艾登（左）發現凱莉與新鄰居鄧肯（右），變成寫作好友，勾起他慘遭背叛的回憶。（HBO提供）

身為本劇編劇的茱莉羅騰堡（Julie Rottenberg），伊麗莎路瑞絲基（Elisa Zuritsky），表示為何拆散這對螢幕情侶，因為《慾望城市：華麗下半場》第2季比較像是童話般的甜蜜，到了第3季則是比較現實，「現實依然有障礙在等著，家庭也是巨大的障礙。」但是他們花了很多時間，討論怎麼呈現分手，所以這次沒有誰背叛誰，也沒有第三者，讓他們擁抱彼此分手。

▲莎拉潔西卡派克（左）與約翰寇貝特（右）的火花十分出色，也是多年來粉絲最愛的螢幕情侶，但就是無緣走下去。（HBO提供）

搞笑的是，茱莉羅騰堡曾參與《慾望城市》第4季，讓艾登與凱莉二度分手，但又忍不住想把他帶回來，「我真的很喜歡艾登。這是我頭一回認真思考這問題，這過程中，我意識到，他們已經是一對了，就像是你會找出去做雙人約會的朋友，無法想像不在一起。在經歷過《慾望城市》那樣讓人難以接受的安排後，我覺得他們值得有在一起的權力，並且在《慾望城市：華麗下半場》回顧他們一路以來的創傷。」

對於觀眾批判編劇安排分分合合、真的整死人了，伊麗莎路瑞絲基表示在這一季中，觀眾看到艾登為人父母的一面，必須面對么兒是過動兒的事實，家庭生活中還有很多激烈的相處，「我想把他從完美前男友的神壇上請下來，不再是以前那個完美先生，但在這一季真實的場景設定中，企圖保持他們都是沒有其他干擾，才能做出關於分手的誠實決定。」

茱莉羅騰堡也同意，現在觀眾看到的艾登，更像一個凡人，「我想跟艾登有著類似情況的家長，在某種程度上，會更能理解他那種被很多事情同時拉扯的感受。」她也強調，劇本不是要把誰變成壞人，「是他們意識到，可以彼此相愛、努力相愛，卻無法讓這段關係發揮作用。」

相較於前面幾次分手場景都是激烈爭持，這次分手而比較內斂、甚至生活化，帶有一點淒美的感受，伊麗莎路瑞絲基說，當年演員拍攝時都帶著激烈的情緒入戲，也都非常沮喪，「但這次不是那麼激烈，而是淒美，所以莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）與約翰寇貝特（John Corbett）才能演出那麼自然，可以說是互補，因為他們都很清楚很難找到這種化學反應，這是花了20年才建立起來的搭檔關係。」

最後是關於觀眾之前的疑問，就是劇中人麗莎在第一季提到爸爸已經過世，但第2季爸爸又出場，第3季爸爸又死了、舉辦喪禮。製作單位後來解釋，麗莎第一季提到的爸爸其實是乾爹，後來出現的爸爸才是生父。兩位編劇承認粉絲看劇時非常的專心，出乎她們意料，茱莉羅騰堡說，「這有點像是為人父母，把小孩帶到這世界。很幸運地，我們擁有大量的觀眾、非常熱情，不吝於表現自己的感受。」

《慾望城市：華麗下半場》第3季還有2集等播，每週五固定於HBO或在HBO Max串流平台上更新最新一集。應該不會又把艾登請回來了吧？！

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