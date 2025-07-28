最成功粉絲！《黑白大廚》崔鉉碩女兒愛上「本命偶像」9月結婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓明星主廚崔鉉碩本就擁有極高人氣，後來參加《黑白大廚：料理階級大戰》打開在台灣的知名度，他的女兒崔妍秀（최연수）曾參加選秀節目《Produce 48》，在觀眾眼裡也是熟悉的面孔。近來傳來好消息，崔妍秀即將在9月嫁給大12歲的DickPunks主唱金泰賢，她過去是樂團DickPunks的粉絲，如今戲劇性上演粉絲愛上偶像，堪稱最成功的歌迷！

▲崔妍秀親自報喜。（圖／翻攝自崔妍秀IG）



崔妍秀27日親自在IG報喜，「在新聞被曝光後，我沒有特別說什麼，但我相信應該還是有人會好奇，因為是需要慎重思考的狀況，因此對於說的話謹慎了一點，但現在我想要最先告訴大家，我在9月底要結婚了。」

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▲▼崔鉉碩女兒崔妍秀9月結婚。（圖／翻攝自崔妍秀IG）



崔妍秀未婚夫就是樂團DickPunks主唱金泰賢，兩人克服12歲年齡差，「對方是長久以來溫柔又無私貢獻的人，不論是用語言表達、行動表達出的真心，讓我下定決心結婚，請大家以溫暖的視線看我們，謝謝」。

▼▲崔妍秀的爸爸是崔鉉碩。（圖／翻攝自崔妍秀IG、記者湯興漢攝）

兩人的婚訊傳了許久，崔妍秀親自證實結婚時間點，交往4年修成正果，令粉絲都非常開心。而兩人的婚禮將會找來李洪基、白娥娟獻唱祝歌。值得一提的是，崔鉉碩前陣子爆紅時，女兒被掀出擁有亮麗外貌，他還被稱為「國民岳父」，如今女兒死會了，也讓粉絲自嘲「沒機會了」。