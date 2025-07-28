周曉涵被目擊「現蹤士林被緊摟」！他真實身分曝 車上待100mins才回家

▲本月5日，周曉涵負責開車，帶著長輩到餐廳聚餐。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

都說女兒是爸爸上輩子的情人，對周曉涵來說，也真的是如此，40歲的她，是演藝圈的發電機，感情世界總是備受矚目，日前才被時報周刊CTWANT拍到導演陳奕甫進出香閨，但她否認交往，而真正敢在街上跟她大方親密摟抱的，果然還是周爸爸。

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▲晚上8點22分，大家庭吃飽喝足，一行十多人走出餐廳，周曉涵很融入家人間，看得出大家庭感情很融洽。（圖／本刊攝影組）



▲周媽媽牽著外婆走在前面，周曉涵在後面被爸爸緊緊摟著，父女笑得真開心。（圖／本刊攝影組）



7月5日傍晚6點多，本刊拍到周曉涵獨自開車現身北投區某巷弄，不一會兒，周媽媽與外婆一同上車，三代同堂開心出發，目標是士林一家人氣餐廳，原來當晚是周曉涵家族聚會。周曉涵曾說自己是大家庭長女，看到她接送長輩這一幕，再忙也不忘家人，對長輩十分體貼。

▲周爸爸、周媽媽送外婆上車，周曉涵再度擔任司機，送外婆回家。（圖／本刊攝影組）



據了解，當晚一行人包下餐廳二樓大快朵頤，場面溫馨又歡樂。8點多眾人陸續下樓，大大小小算起來有十多人，大家寒暄一下準備各自回家，周媽媽從頭到尾牽著外婆，周曉涵則是被她帥氣老爸牢牢摟著，父女互動自然，周曉涵臉上掛著少女般甜美的笑容，彷彿瞬間回到童年，不管幾歲，仍是爸爸的心肝寶貝呢。

▲周曉涵跟周媽媽進外婆家，又待了兩個小時。（圖／本刊攝影組）



貼心的她不只陪吃飯，再度擔任司機，餐後親自送外婆返家，細心送進家門，而且她沒有急著離開，一待就是兩小時，趁機多陪長輩聊聊天、坐坐，再送媽媽回家後，才驅車回到自己在市區的住處。

▲離開外婆家後，送媽媽回家，晚上10點半，周曉涵才開車回自己住處，還在車上待了100分鐘，近凌晨1點才下車進家門。（圖／本刊攝影組）



特別的是，她停妥車輛後沒有立刻返家，又是靜靜待在車上超過100分鐘，直到隔日凌晨12點50分，才踏進住處大門，回家休息，看來她也很享受在車上的私人時間。

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