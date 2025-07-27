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謝霆鋒妹妹二胎平安出生！「湊成一個好字」放閃外籍男友

記者劉宛欣／綜合報導

42歲的港星謝婷婷今（2025）年情人節驚喜宣布戀情，戀上大型家具連鎖品牌北美區零售總監的外籍男友Mathew，接著又在5月報喜宣布懷上第二胎。事隔不久，她於26日在社群上開心分享喜訊，透露小寶寶已在7月20日平安誕生，讓外界又驚又喜。

▲謝婷婷生下二胎寶寶。（圖／翻攝謝婷婷Instagram）

▲謝婷婷生下二胎寶寶。（圖／翻攝謝婷婷Instagram）

謝婷婷在IG限時動態中曬出兒子Brooklyn Milne的可愛照片，畫面中小男嬰熟睡模樣超級療癒，小臉圓潤，五官輪廓立體，完全繼承爸媽的好基因。她也開心寫下兒子的出生日期，低調而溫馨地向大家介紹這位新成員。這位帥氣男娃的到來，讓謝婷婷一家剛好湊成了「一個好字」（一子一女），更讓不少粉絲獻上祝福。

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▲謝婷婷生下二胎寶寶。（圖／翻攝謝婷婷Instagram）

▲謝婷婷曬出一家四口照。（圖／翻攝謝婷婷Instagram）

回顧5月，謝婷婷就曾於社群媒體上公開懷孕消息，當時她貼出一張自己拿著超音波照片、與男友在車內甜蜜自拍的畫面，並寫道「Life lately… Part 1 & 2 ♥️」，語氣間難掩幸福喜悅。雖然她自移居加拿大後淡出演藝圈，生活重心轉向家庭，但仍不時透過社群分享育兒點滴，也維持與粉絲的聯繫。

有趣的是，今年哥哥謝霆鋒在啟德體育園舉辦個人演唱會、成為首位登上該場館的香港歌手，當時外界也好奇為何謝婷婷未返港捧場，後來答案揭曉，原來她當時正挺著孕肚待產，因此才會缺席哥哥的盛事。

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