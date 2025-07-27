直擊／SEVENTEEN「豪雨」當兵流露真情！　感性喊話：會等我們對吧

記者吳睿慈／台北報導

超人氣韓團SEVENTEEN成員 HOSHI 與 WOOZI 所組成的小分隊HxW，於 2025 年 7 月 27 日在桃園國立體育大學綜合體育館舉行HOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] – TAIPEI第二場演出。這場以小分隊名義展開的FAN CONCERT，繼首日完美落幕、好評如潮後，第二天場外依然湧現大量 CARAT（官方粉絲名），氣氛甚至比首日更加火熱。

▲HOSHI與WOOZI連續兩天在林口體育館開唱。（圖／D-SHOW提供）



HOSHI與WOOZI開場便以極大值的能量帶來《BRING IT》、《96ers》，並和CARAT們以中文打招呼「好久不見」、「開心嗎」，HOSHI開心分享之前因為BSS的關係，來過高雄，台北是久違的再來一次！兩人甜喊「台北！想你們了！」向現場的CARAT灑滿糖。

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演出舞台依舊精彩不減，安可段落更是高潮連連，兩人除了獻唱《STUPID IDIOT》之外，還攜手演唱 SEVENTEEN 多首人氣金曲，包括《CLAP》、《SUPER》、《GOD OF MUSIC》、《VERY NICE》等，讓台下粉絲嗨翻天。HOSHI不忘用中文與台下CARAT甜蜜互動：「今天玩得開心嗎？」「我愛你們！」

▲▼HOSHI與WOOZI當兵倒數流露真情。（圖／D-SHOW提供）



最後，兩人紛紛感性告白，HOSHI 表示：「能在台北的舞台上見到大家，真的非常幸福，謝謝大家給我們這麼熾熱的愛，我們一定會以演唱會的形式再次回來，到時候會等我們，對吧？希望未來的好幾個十年，CARAT們都會一直陪在我們身邊，謝謝大家打造這麼多美好的回憶，我是老虎！」台下則整齊回應：「不是倉鼠！」笑翻全場。

▲HOSHI與WOOZI每場吸引近萬人吸引。（圖／D-SHOW提供）



WOOZI 也真情流露地說：「這次久違來到台北真的很高興。雖然短時間內我們可能沒辦法常常見面，但看到今天這麼多 CARAT，我相信我們一定很快就會再回來。我們一起把悲傷拋到腦後，所有人都要保持健康，下一次一定還會再見面的！」接下來他們將前往日本橫濱、韓國光州等地進行巡演FAN CONCERT，並在巡演結束後陸續投入兵役，為這段青春旅程暫時畫下句點，這也讓台北的兩晚演出更顯珍貴。