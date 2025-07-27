因一場床戲打開信任開關　陳妤與「她」毫無秘密

記者許逸群／台北報導

公視台語台主辦的「台語台表演班」系列講座繼邀請《聽海湧》導演孫介珩、金鐘男配黃迪揚後，迎來《阿波羅男孩》入圍金鐘迷你劇集（電視電影）女配角演員陳妤與經紀人劉恬恬首度同台，公開分享合作經驗，從試鏡抉擇、低潮時刻、感情處理到語言挑戰，真誠揭示演員與經紀人間的信任與默契。

▲陳妤與經紀人出席講座。（圖／公視台語台提供）

陳妤談到自己曾因是否接演某舞台劇，與經紀團隊出現激烈討論：「我真的很喜歡那部戲，也想演，但恬恬擔心時機不對，怕錯過其他影像機會。」雖最後未合作該劇，雙方也藉此更了解彼此對職涯節奏的看法，她坦言：「我們是真的吵過，但也真的都還在彼此身邊。」

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當年面對同性戀情被媒體公開，陳妤選擇親自撰寫回應，直球回應，因為與經紀人之間毫無秘密，她選擇正面處理、誠實面對，也獲得不少正面回饋。她回憶：「那時剛好是同婚通過的時候，感覺自己也出了一份力。其實這些話題都很健康！」

▲▼陳妤在《阿波羅男孩》精湛演出獲選入圍金鐘女配角。（圖／公視台語台提供）

提到與經紀人結緣起點，陳妤分享，拍攝《戀愛沙塵暴》時面臨一場床戲，對現場安排感到焦慮，便向尚未合作的經紀人求助。對方立即建議：「就算沒正式簽約，也該請個人來現場陪你，假裝是經紀人也好。」陳妤說：「我後來真的請劇場朋友來現場陪我，才有安全感完成拍攝。」

這段經歷讓她深刻信任對方，後來正式合作。她笑說：「演員與經紀人之間，真的是需要緣分欸，頻率與互相尊重很重要！」

至於藝人難免會遇到空窗期，陳妤直言：「我也會懷疑，是不是沒有人要我了？」但劉恬恬會持續開發與主動對外聯絡，即使沒有立即結果，也會讓她感受「我們一起陪著妳努力」。