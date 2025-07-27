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7月27日星座運勢／牡羊有貴人相助　金牛放膽衝刺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：聆聽上司建議

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感情：不宜胡思亂想

財運：不利股市操作

幸運色：寶藍色

貴人：牡羊

小人：金牛

雙子座

工作：學會慈眉善目

感情：表達需再修飾

財運：投資不如預期

幸運色：翡翠綠

貴人：射手

小人：巨蟹

天秤座

工作：接受工作變化

感情：感覺對了就衝

財運：接案陸續滿單

幸運色：亮金色

貴人：摩羯

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：適宜異業結盟

感情：需要適當陪伴

財運：相信自己實力

幸運色：金橘色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

金牛座

工作：全新招募新血

感情：可放下防備心

財運：大膽向前進取

幸運色：珊瑚粉

貴人：天秤

小人：處女

處女座

工作：燒香拜佛求助

感情：接受眼前事實

財運：有望獲得獎金

幸運色：焦糖色

貴人：雙魚

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：自我信心高漲

感情：示弱反而增溫

財運：不宜過多置產

幸運色：原木色

貴人：天蠍

小人：天秤

天蠍座

工作：熱情招待客戶

感情：進入磨合階段

財運：不宜風險投資

幸運色：抹茶色

貴人：獅子

小人：雙魚

雙魚座

工作：多言不如守中

感情：浪漫化解誤會

財運：避開人情借貸

幸運色：玫瑰金

貴人：雙子

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：合作夥伴幫忙

感情：拒絕就要說白

財運：減少投機交易

幸運色：銀白色

貴人：處女

小人：摩羯

獅子座

工作：發現細微訣竅

感情：對方渴望理解

財運：可遇大方貴客

幸運色：莓紅色

貴人：水瓶

小人：獅子

射手座

工作：求神問卜可解

感情：善用以柔克剛

財運：有望快速進財

幸運色：大地色

貴人：金牛

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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