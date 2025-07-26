WATERBOMB女神缺席！權恩妃「身體出狀況」　觀眾早訂住宿：太晚通知

記者張筱涵／綜合報導

有「WATERBOMB女神」之稱的韓國人氣歌手權恩妃，原訂於7月26日登上釜山場舞台演出，卻在活動前一天突然宣布因健康因素取消行程，引發粉絲廣大關注與熱烈討論。所屬經紀公司Woollim娛樂25日發出聲明表示：「權恩妃因健康問題，不得已無法參與原訂於明日舉行的『WATERBOMB釜山2025』活動，敬請見諒。」

▲權恩妃因身體狀況缺席WATERBOMB釜山場。（圖／翻攝自權恩妃IG）



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根據官方說法，權恩妃先前已根據醫療團隊建議，休養三週準備重返舞台，然而身體仍未完全恢復，醫師建議延長療養時間，因此最終決定缺席演出。經紀公司強調：「我們將竭盡全力協助藝人恢復狀態，讓她能以健康的模樣盡快回到觀眾面前。」

突如其來的取消消息讓許多粉絲感到錯愕，部分人留言支持偶像的健康為重，「夏天淋水演出本來就很辛苦」、「希望她不要再為了身材過度節食」、「生病就好好休息，我們會等妳」，展現滿滿心疼與體諒。

但也有另一派粉絲表達不滿與失落，批評公告時機太晚：「我是為了看權恩妃才買票的」、「特地配合她的場次安排住宿與行程」、「前一天才通知，票也退不了」、「本來還期待她的表演服裝」，對臨時變動感到無奈。

作為「WATERBOMB」代表性女神之一，權恩妃以過往的性感造型與精彩舞台深受粉絲喜愛。近期她與李時安合體演出〈Rumor〉舞台，以及翻唱碧昂絲〈Crazy in Love〉的火辣表現，都引起廣大討論，更讓人對她在釜山場的舞台充滿期待。如今演出臨時取消，不僅令粉絲感到遺憾，也讓人更關心她的身體狀況。

對於粉絲間的兩極聲音，也有網友給予理性回應：「理解粉絲的心情，但生病了也只能接受」、「她應該也是掙扎到最後一刻才做出決定，真的辛苦了」。整起事件也再次突顯藝人健康與演出壓力之間的艱難平衡。