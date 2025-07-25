Billlie成員住處遭暴力闖入！　「她嚇壞送醫」團體暫改6人活動

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團Billlie在2021年出道，由五名韓籍成員及兩名日籍成員組成，擁有不少粉絲支持。其中，日籍成員HARUNA於25日驚傳遭人破壞門鎖闖入住處，受到相當大的驚嚇，將暫停活動一段時間。

▲Billlie 25日宣布暫時以6人形式活動。（圖／翻攝自X／Billlieofficial）

經紀公司Mystic Story指出，對方以暴力破壞門鎖後強行進入了HARUNA的住處，在事件發生後，他們立即報警，並在第一時間將HARUNA轉移至安全住所，同時安排前往醫療機構接受詳細檢查。經專業診斷，HARUNA目前需要時間靜養並恢復心理狀態，短期內將暫停團體活動，復工時間則會另行公布。

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▲HARUNA因受到驚嚇而暫停活動。（圖／翻攝自X／Billlieofficial）

針對此次事件，Mystic Story強調將對加害者採取嚴厲的法律行動，包括民事與刑事訴訟，絕不姑息。公司也向粉絲致歉表示：「對於突然傳來的消息讓大家擔心，我們感到非常抱歉，我們承諾會盡全力協助HARUNA安心接受治療與康復。」並表示未來若有任何行為對旗下藝人安全構成威脅，皆會嚴正以對，絕不寬容。

【Mystic Story官方聲明全文】

大家好，

這裡是Mystic Story。

首先，感謝一直以來給予本公司旗下藝人Billlie溫暖支持與愛的粉絲朋友們。

在此針對成員HARUNA未來的活動相關內容，向各位粉絲說明如下：

近日，有外部人士對成員HARUNA的住所施加暴力，強行破壞出入口後擅自闖入，對藝人造成了威脅，發生了一起嚴重事件。

事件發生後，我們立即向警方報案，並立刻將藝人遷往新住所，隨後也陪同至醫療機構進行精密檢查。

經診斷，藝人目前處於需要一段時間進行心理穩定與休息的狀態。

因此，Billlie接下來將以6人編制進行活動，HARUNA的復出時間將於日後另行通知。

本公司對此事件的嚴重性高度認識，並將對加害者配合警方調查，且採取不寬容的強力法律行動，無論是刑事還是民事方面都會堅決應對。

對於突如其來的消息讓廣大粉絲擔憂，我們感到非常抱歉，並承諾將竭盡所能支持HARUNA接受充分治療與康復，以確保她能平穩回歸。

此外，我們也鄭重聲明，今後凡是威脅藝人安全的任何行為，我們都將採取最嚴正、無寬容餘地的對應措施。

謝謝大家。