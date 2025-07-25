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美珠被爆又戀上球星！「男方IG洩線索」經紀公司否認：沒見過面

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團Lovelyz出身的藝人美珠，近日被爆與小3歲韓職棒球隊「韓華鷹」的外野手李鎮營熱戀中，消息一出引發熱烈討論，雙方目前已經陸續出面否認戀情傳聞。對於這次的爆料，美珠的經紀公司經紀公司Antenna在25日發聲明表示：「這段戀愛傳聞毫無根據，雙方甚至連見過面都沒有。」給予了明確的答案。

▲美珠的經紀公司否認了戀情。（圖／翻攝自美珠IG、韓網）

▲美珠的經紀公司否認了戀情。（圖／翻攝自美珠IG）

此前，根據韓媒《10Asia》報導，李鎮營社群平台上的照片中出現的燈飾，與美珠在自家開箱影片中公開的燈具十分相似，再加上李美珠本身就是韓華鷹的長年粉絲，因此引發熱議，不少人猜測兩人可能正在交往。值得一提的是，前幾日她在節目上算命，就被命理師說適合「選手類型」的對象，讓不少人聯想到她的前任。

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▲美珠的經紀公司否認了戀情。（圖／翻攝自美珠IG、韓網）

▲李鎮營目前隸屬韓華鷹。（圖／翻攝自韓網）

美珠2014年以Lovelyz一員出道，近年將事業重心放在個人節目活動，成為國民MC劉在錫的子弟兵之一，後簽入Antenna，持續活躍在各大綜藝節目，也推出個人音樂作品。她過去曾於2023年4月大方公開與足球選手宋範根交往，不過戀情僅維持約一年的時間便告吹。至於李鎮營，則是韓職韓華鷹隊的外野手，2016年從KIA虎隊出道，於2022年轉隊至韓華。

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美珠李美珠

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