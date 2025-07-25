網紅醫院直播遭轟違法！　賓賓哥「健康拉警報休養」宣布回歸：一直走下去

記者孟育民／台北報導

TikTok上擁有72萬粉絲、被封為「公益網紅」的賓賓哥（本名江建樺），日前才疑似在板橋亞東醫院內進行直播拍攝，發社會輿論熱議，違反《醫療法》及《社會秩序維護法》，事後也發聲道歉。他一直以來都默默為社會上最需要被看見的人發聲，也因長期熬夜、每日僅睡四小時奔走個案，導致健康拉警報，賓賓哥無預警宣布暫停直播，粉絲瞬間湧入關心，這股來自四面八方的支持，讓他決定在今25日正式重啟直播，用行動回應大家的期待。

▲直播主賓賓哥日前身體亮紅燈，今天正式回歸 。（圖／本人提供）

賓賓哥的頻道深入台灣各地，用鏡頭記錄無數需要幫助的個案，最高觀看影片探訪基隆個案，釐清阿公和子女間支付孝親費的癥結點，突破500萬點閱，感動無數網友，也證明了只要有真誠的心，就能在台灣這片土地上，點亮希望。然而，做好事不一定一帆風順。有時他熱情出手相助，卻也會被懷疑是詐騙集團。但賓賓哥沒有退縮：「我知道我做的是對的事，只要初心不變，就會一直走下去。」即便有時方法不夠完美，甚至遭受攻擊，但那顆想救人的火熱之心，是支撐他繼續走下去的動力。他也透露，未來將會與更多志同道合的夥伴攜手，成為社會的一道光。

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▲賓賓哥長期做公益 。（圖／本人提供）



對於TikTok的成功，賓賓哥坦言自己從沒刻意經營：「我只是每次遇到個案時，問自己，如果發生在我家人身上，我會怎麼做？」他從不設限、不求回報，只是單純地一點一滴累積善意，走著走著，就走到了今天。

但他也坦白指出，社會有光明面就有陰暗面。一路上也遇過少數濫用善心、單純想「騙錢」的人，也讓他意識到，有時候人會走不出困境，是因為自己沒有真正想改變命運的心。但他不因此心灰，反而更加堅定地提醒自己與團隊：「我們不能停下來。」

▲賓賓哥秉持善意做事 。（圖／本人提供）