阿Ken甜甜圈店爆紅「仍未回本」原因曝！　周杰倫為他做1創舉...感激發聲

記者孟育民／台北報導

阿Ken出道20年投資首次開甜甜圈店「GooDonut」，自3月開始試營運，每天人潮絡繹不絕。如今事業版圖不斷跨大，25日起連3天快閃Dream Plaza，下午2點開放現場民眾登記，但一早11點就有人排隊領號碼牌，限量100份，一小時就搶光。阿Ken稍早和阿緯共同擔任一日店長，對於深獲消費者喜愛，阿Ken感激地說：「謝謝大家支持，很多朋友都說能不能多做一點，我昨天晚上11、12點還在分麵團，我連褲子上面都有麵粉，我們的產能已經到最高限量了，所以請大家多多包涵，我們也會繼續加油。」

▲阿Ken、阿緯擔任甜甜圈一日店長 。（圖／記者徐文彬攝）

阿Ken砸下7位數開店，地點選在一級戰區台北車站，由於甜甜圈都現做，每天能供應的數有限，造成排隊人潮絡繹不絕。他透露確實有收到很多人邀約開分店，不過他都先婉拒，「我先前不管是藝人朋友或是商家的老闆，我自己的感覺是希望把品質顧到最好，一旦店多控管能力就要很強才行，如果沒有到又去做，那可能品質就會下降，消費者是不樂見這件事。」

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▲▼阿Ken婉拒合作邀約 。（圖／記者徐文彬攝）

阿Ken被問到目前有回本嗎？他誠實回應：「收入還沒結算，包括我們的器材、店內裝潢等等，其實我們蠻認真準備，雖然大家覺得客人很多，但每天量都有限，即便有再多的客人，我們也沒辦法賺更多。」阿緯也透露，親自去看過店面，直言：「那樣的成本，一般的甜甜圈店很難這樣做，用的設備和器材都超過一般的甜甜圈店。」更誇讚阿KEN是最認真的老闆，幾乎每天都在店內能見到他的身影，阿Ken則坦承其實壓力大到5個月睡不好，一旁的阿緯則吐槽說：「通常睡不著，找一個陪你睡就可以了。」阿Ken笑說：「我沒有時間，我現在跟誰約會可能都會跑掉，因為我都在顧店。」

▲阿Ken要阿緯幫忙找對象 。（圖／記者徐文彬攝）



阿Ken演藝圈人緣極佳，除了山下智久、動力火車等巨星親臨店面，也和陳冠希合作推出聯名，被問到好友周杰倫是否有私下給予幫助？他立馬笑說：「他這輩子從來沒有連續9個動態發同一個人，我是破紀錄了，基本上他要我怎樣都可以。」