突收教召令急問「來得及請假嗎」！黃豪平：早安排出國 網教1招

記者潘慧中／綜合報導

今年1月已滿36歲的男星黃豪平24日在社群網站坦言，無預警收到教召令，但其實早就安排好要出國，因此，他只好緊急發文求助：「還來得及請假嗎？」

▲黃豪平突然收到教召令。（圖／翻攝自Threads／smaljohn）



黃豪平在Threads透露，在沒有接到電話通知的情況下，直接收到了教召令，「早就有安排工作跟出國行程啊……」，連忙發文詢問自己是否還來得及請假。

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▲黃豪平已有出國安排。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）



對此，有網友表示「在公告召集日前就已經安排出國的才能請假，而公告日期是去年的12月1日哦～」，只不過，由於黃豪平服的是替代役，所以是例外。根據其他網友的經驗，教召系統查不到替代役，「替代役的教召（演訓召集）通常流程是先打電話跟你通知你在名單內，過一到兩個禮拜會寄公文給你。可以提出證明在之前就有出國工作安排就可以免召。」

▲▼看到網友建議後，黃豪平25日連忙前往區公所處理問題。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平、Threads／smaljohn）



黃豪平25日緊急前往區公所後，已順利解決問題，「用機票辦理沒問題，但他建議換梯次，不然到年底還有可能再開，所以就換去9月初了，趁現在工作還不密集就先去儲值役男義務。希望明年1月除役後就不要再被找了。」