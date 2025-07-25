《一飯封神》沒買《黑白大廚》版權！參賽名廚「不是仿」回應瘋傳

記者陳芊秀／綜合報導

大陸7月17日起推出美食競技綜藝《一飯封神》，找來100位廚師分成黑白兩色展開料理對決，然而賽制與節目風格都令人聯想到Netflix韓綜《黑白大廚》，播出後引發議論。而南韓Netflix昨日（24）回應「從未賣過版權」，網友則挖出參賽選手曾回應網友版權爭議。

▲陸綜《一飯封神》被質疑抄襲韓綜《黑白大廚》，南韓Netflix回應「沒有出售版權」。（圖／翻攝自微博）

《一飯封神》找來業界聞名的16位名廚當「白廚」，對決16位「黑廚」，其中一位白廚選手帥曉劍資歷深厚，曾擔任謝霆鋒《鋒味》等美食陸綜的顧問，開設抖音常分享料理短片，吸引30萬粉絲追蹤。他從陸綜美食顧問變參賽選手，吸引不少粉絲關注，據陸網瘋傳截圖，曾有人於20日留言「這是仿韓國的黑白廚神吧都一樣的環節」，他同日透過抖音帳號回應「不是仿，是買了版權」，IP屬地是節目錄影的湖南，但現在網友留言還在，卻沒有看到他的回應。

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▲名廚帥曉劍參賽《一飯封神》。（圖／翻攝自微博）

▲陸網瘋傳帥曉劍回應截圖「不是仿，是買版權了」。（圖／翻攝自微博）



▲網友留言仍在，帥曉劍回應不見了。（圖／翻攝自微博）



據韓媒《中央日報》報導，有關陸綜《一飯封神》疑似抄襲《黑白大廚》的爭議，Netflix方面表示：「從未向中國大陸出售《黑白大廚》的版權」，並透露「目前正在內部討論如何應對」。另外，根據韓國內容振興院發布的《國內外節目格式權利侵害案例》報告，2016年至2021年期間，南韓有18部綜藝節目共遭到20次抄襲或盜用，其中19件發生在中國大陸。

《一飯封神》節目方目前尚未回應。該節目找來許多名廚參賽，美食評審除了找來香港藝人謝霆鋒，另外兩位是業界享譽盛名的大咖，一位是餐飲品牌新榮記創始人張勇，旗下中菜餐廳「新榮記」是奪下中國大陸米其林三星，同一個品牌曾在2019年3分店共奪下三星、一星、一星，合計5星，創下摘星紀錄。另外一位是香港米其林一星餐廳主廚鄭永麒，對中菜與法式料理都相當熟悉。因此節目開播後吸引不少觀眾收看。

▲《一飯封神》評審張勇是米其林三星中菜餐廳新榮記創始人。（圖／翻攝自微博）

▲《一飯封神》評審鄭永麒是香港米其林一星餐廳主廚。（圖／翻攝自微博）