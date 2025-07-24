《逆愛》梓渝1天前才分手！　「失聯3天」素人女友還原時間線

記者蔡宜芳／綜合報導

因演出BL劇《逆愛》爆紅的大陸23歲男星梓渝，在23日先是被素人女友爆料劈腿、失聯，隨後又傳出私下辱罵粉絲的醜聞，引發不小的爭議。而自稱是他女友的網友「Paris梨lii」，24日再度針對狗仔曝光的兩人戀情畫面及外界揣測一一回應。

▲梓渝近日深陷風波之中。（圖／翻攝自微博／我是梓渝_）

Paris梨lii表示，她和梓渝是在23日分手的，而男方失聯是在結束音樂節的當天晚上，也就是20日。她強調狗仔拍到梓渝騎車找她的畫面，是兩人仍在戀愛關係中的時間點所拍攝的，「我已經發文承認了和梓渝的戀情，我不懂現在發出來這些東西暴露我的個人隱私還在私密角度偷拍別人的目的是？」

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Paris梨lii也透露，雖然經紀人曾威脅要求他們「8月底前不准見面」，但梓渝曾親口告訴她無法接受不見面的日子，還是會偷偷找她。由於男方住處遭到私生粉絲攻陷，她選擇再次回到北京，梓渝則會在深夜或相對安全的時段步行或騎車來見她。

▲梓渝的前女友再發文。（圖／翻攝自微博）

對於外界質疑兩人何時分手，Paris梨lii坦言：「東西是我早就寫好的，只是一直沒對他死心，沒捨得發。」直到前一天晚上收到梓渝回覆「分開吧」並附上一句道歉後，她才下定決心公開分手真相，「我當時不知道是不是他本人發的，後面又接著發信息（訊息），沒有回應，我失望透頂選擇告訴大家真相。」

Paris梨lii直言：「我明白他為自己的行為買不了單，付不了責任。」強調這份道歉不只是對她一人，而是「他自己最明白他做過什麼，我原諒過什麼。」而她唯一的訴求就是希望梓渝能親自在大眾面前道歉、承認所做過的一切。對此，梓渝方則暫無回應。

▲▼梓渝的前女友還原分手時間線。（圖／翻攝自微博）