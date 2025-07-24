45歲Janet脖子「不明紅腫」找無原因　賀爾蒙指數低…醫推測更年期

記者黃庠棻／台北報導

女星Janet（謝怡芬）因為工作時常往返台灣與美國，儘管生活忙碌，仍不時會在社群網站上分享日常點滴。沒想到，她6月突然上傳3張脖子紅腫的照片，當時透露就算看了醫生，也無法得知真正的病因。今（24）日露面受訪時也談及後續就醫的情況。

▲Janet在《零日攻擊》聯訪中，分享之前身體紅腫的過程。（圖／記者李毓康攝）

Janet近日在台劇《零日攻擊》中飾演民選女總統，24日為戲露面接受媒體採訪，被關心6月身體出現紅腫的現況，她坦言「至今都查不出病因」，透露自己找了各種醫生，查了賀爾蒙、免疫系統全都查不出，當時醫生有推斷可能是更年期，因為她的賀爾蒙指數很低，也依照她生病的狀況懷疑可能是「唾液腺發炎」等。

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▲Janet 6月時身體出現不明紅腫。（圖／翻攝自Instagram／janetagram）

沒想到，Janet做了各種檢查，也順勢做了健檢，卻沒有出現任何紅字，也並非醫生推斷的更年期或是唾液腺發炎，笑說「醫生也很問號」，後來當時人在美國的她躺了一個禮拜後，身體才慢慢好轉，但她也表示剛好那一陣子壓力很大，剛好《零日攻擊》到哥本哈根播放、老公喬治在外地拍戲，兩個小孩也都在家裡，她要一肩扛起所有事情，猜測可能因此身體出狀況。

▲Janet在《零日攻擊》聯訪中，分享之前身體紅腫的過程。（圖／記者李毓康攝）

所幸，Janet的朋友當時帶著兩個兒子出門看電影，她才有空到美國急診就醫，而在她生病躺在床上的那幾天，兩個小孩都知道她身體不舒服，自動自發乖乖起床，老公雖不在身邊也以視訊方式幫忙念床邊故事哄睡小孩。

▲Janet在《零日攻擊》聯訪中，分享之前身體紅腫的過程。（圖／記者李毓康攝）

此外，Janet也坦言藉由這次紅腫事件發生，做了檢查才知道自己的更年期快要來臨，提早做好心理準備，她也透露目前自己45歲，大概在42歲開始，生理期就不太規律，有的時候四五個月才會來一次，但面對更年期的到來她的態度相當坦然，直呼「就是正常面對」。