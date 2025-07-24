伊能靜夫妻歐洲「被拍發福近照」　認了幸福肥：真的太少有

記者劉宜庭／綜合報導

伊能靜與秦昊演藝行程滿檔，前陣子暫時放下工作，帶著女兒小米粒展開歐洲家庭之旅，期間也被路人拍下，面對外界狠酸明顯發福，她大方坦承夫妻倆「真的就是幸福肥」，以高EQ應對批評。

日前夫妻倆在巴黎被拍下甜蜜身影，兩人穿著粉色情侶裝手牽手，親密模樣令人羨慕。不過，秦昊的微微發福身材也引發網友熱議，對此伊能靜18日發文坦言這是幸福肥的證明，「過去幾年秦先生寒暑假都在拍戲，一起出去玩是一件非常奢侈的事。但今年暑假，我們兩個都放下工作，總算實現了一家三口的旅行。沒有趕路去景點，也沒有固定路線，就是想放鬆的陪伴米粒。」

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▲伊能靜夫妻前陣子前往歐洲旅遊。（圖／翻攝自微博）

旅程期間，夫妻倆想吃就吃，跟著女兒大啖披薩、義大利麵、冰淇淋，百無禁忌，伊能靜幽默表示：「幸福肥，懂不懂？哈哈哈哈，回來一起身材管理打卡！」發文同時，她也附上自拍影片，分享更多心情：「這一次跟秦老師來歐洲旅行，真的就是幸福肥，兩個人都幸福肥，但我們兩個都決定不做身材管理了。」

伊能靜透露這次難得全家出遊，而且沒有帶保母，全憑自己陪伴米粒，他們決定跟著女兒的步調生活，有好吃的就好好享受，有好玩的就盡情玩樂：「我們兩個都是挺有耐力的人，也知道這段幸福肥完回去之前，要好好把自己瘦回來。」她也表示：「幸福肥在我們的世界裡真的太少有了，所以就讓我們肥一次吧！」