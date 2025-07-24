讓消防車過！「大咖女星」大稻埕路邊指揮：學長辛苦了 暖舉全被目擊

記者潘慧中／綜合報導

陳庭妮近年除了在戲劇領域交出漂亮成績單，也不時出演綜藝節目，人氣居高不下。她23日便在大稻埕碼頭出外景，過程中剛好遇到消防車要開進窄小的車道，而她當下的舉動讓現場粉絲感到相當暖心。

▲陳庭妮在路邊指揮群眾讓消防車通過。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



從Instagram限時動態中，可以看到陳庭妮紮起俏麗的馬尾辮，身穿白色T恤和卡其色長褲，腰際綁著藍色圍裙準備進行拍攝，一路從早忙到晚，笑容始終掛在臉上。

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▲陳庭妮23日在大稻埕出外景。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



令現場圍觀民眾印象深刻的是，錄影過程中剛好有消防車、救護車開進碼頭的狹窄車道，最後當這些車輛要駛離時，陳庭妮突然走到最前面，「開始指揮聚集在路邊的群眾」，呼籲大家讓出車道讓消防車通過，「還大喊謝謝學長們辛苦了」，相當暖心。

▲陳庭妮大聲表達對消防人員的感謝並敬禮。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



事實上，陳庭妮2019年投入《火神的眼淚》拍攝時，不只為戲剪掉留了10年的長髮，還增重7公斤，甚至考取EMT-1救護專業證照。殺青後，她除了確切感受到「生命稍縱即逝」，也更加尊重專業的消防醫護人員。